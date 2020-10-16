في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أنقرة وكييف، ترأَّس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، وفداً رفيع المستوى أجرى زيارة عمل إلى مدينة إسطنبول، والتقى خلالها زيلينسكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بهدف تأكيد قوة العلاقات الثنائية وإبرام اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري.

تعزيز التجارة

تُولي أنقرة وكييف إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما أولوية كبيرة، وهو ما أكّده أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع زيلينسكي عقب الاجتماعات التي جمعتهما، بقوله: "عازمون على نقل التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وأوكرانيا إلى مستويات جديدة عبر زيادة الاستثمارات".

كما أشار الرئيس التركي إلى أنه يتفق "مع الرئيس الأوكراني على ضرورة إتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة على وجه السرعة".

الأمر ذاته أشار إليه الرئيس الأوكراني بتأكيده استعداد بلاده لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع تركيا.

وسبق أن أعلن أردوغان وزيلينسكي أنهما يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري البالغ 5 مليارات دولار في 2019، إلى 10 مليارات، ثم 20 مليار دولار.

وأوعز الزعيمان إلى الجهات المعنية باستكمال المفاوضات المتواصلة منذ 2012، بشأن اتفاقية التجارة الحرة، خلال العام الجاري.

وتعد السياحة من المواضيع الأخرى الهامة بين البلدين، إذ استقبلت تركيا 1.5 مليون سائح أوكراني خلال عام 2019. وعلى الرغم من انخفاض أعداد السائحين بسبب جائحة كورونا، فإن أوكرانيا لا تزال من أكثر الدول التي يأتي منها السياح إلى تركيا.

"ضم غير مشروع"

على صعيدٍ آخر، أكّد أردوغان خلال المؤتمر الصحفي، موقف تركيا الواضح برفض "ضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها".

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بما فيها القرم، مشيراً إلى أن تركيا تنظر إلى أوكرانيا كدولة محورية لضمان الاستقرار والأمن والسلام والازدهار في المنطقة.

المسيّرات التركية والتعاون الدفاعي

تشكِّل الطائرات المسيَّرة التركية أحد أبرز أوجه التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين، فخلال العام الماضي، اشترت أوكرانيا من تركيا 6 مسيّرات من طراز بيرقدار TB2 و3 محطات تحكم أرضية.

وأعلن مدير عام الشركة الوطنية الأوكرانية لتجارة الأسلحة فاديم نوزدريا أنهم مهتمون بالإنتاج المشترك لمسيرات بيرقدار TB2 المسلحة في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الجيش الأوكراني يخطط لشراء 48 مسيّرة مسلّحة عبر الإنتاج المشترك.

ومن المواضيع المطروحة للنقاش حالياً بين البلدين، الإنتاج المشترك لطائرة AN-178 مع شركة أنطونوف الأوكرانية لصناعة الطائرات.

وخلال زيارة الوفد الأوكراني رفيع المستوى الذي ترأسه زيلينسكي، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار نظيره الأوكراني أندري تاران، وتناولا خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدفاعية والأمنية.

وشارك في اجتماعات الوفدين من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والتجارة روهصار بكجان، والدفاع خلوصي أقار، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والبيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وكان من المشاركين أيضاً رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، وسفير أنقرة لدى كييف ياغمور أحمد غولداره.

يُذكر أن أردوغان في فبراير/شباط الماضي، التقى زيلينسكي في كييف، في إطار اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي-الأوكراني رفيع المستوى.

وتربط تركيا وأوكرانيا المطلتين على البحر الأسود، علاقات تاريخية وثقافية ضاربة في القدم، إلا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت تركيا من أولى الدول التي تعترف بأوكرانيا الجمهورية السوفييتية السابقة، كدولة مستقلة ذات سيادة.

وفيما تعد تركيا عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فإن أوكرانيا دولة مرشحة لعضوية الحلف، كما أن البلدين عضوان في مجموعتَي BLACKSEAFOR وBSEC.