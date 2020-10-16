سياسة
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الاتحاد الأوروبي: إدراج 7 وزراء جدد من نظام الأسد بقائمة العقوبات
أضاف الاتحاد الأوروبي 7 وزراء جدد في قائمة عقوباته ضد النظام السوري، جرى تعيينهم مؤخراً بحكومة الأسد.
الاتحاد الأوروبي: إدراج 7 وزراء جدد من نظام الأسد بقائمة العقوبات
الاتحاد الأوروبي يضيف 7 وزراء جدد في قائمة عقوباته ضد نظام الأسد  / AP
16 أكتوبر 2020

أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة، 7 وزراء جدد في قائمة عقوباته ضد النظام السوري.

والوزراء الجدد المشمولون بالعقوبات جرى تعيينهم مؤخراً من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأوروبي، قال فيه إن لائحة المسؤولين المشمولين بالعقوبات ارتفعت إلى 280 شخصاً، فضلاً عن 70 مؤسسة وشركة سورية.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها.

وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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