أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة، 7 وزراء جدد في قائمة عقوباته ضد النظام السوري.

والوزراء الجدد المشمولون بالعقوبات جرى تعيينهم مؤخراً من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأوروبي، قال فيه إن لائحة المسؤولين المشمولين بالعقوبات ارتفعت إلى 280 شخصاً، فضلاً عن 70 مؤسسة وشركة سورية.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها.

وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.