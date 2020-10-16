سياسة
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بينهم نساء وأطفال.. 1750 فلسطينياً بالسجون الإسرائيلية بلا أحكام
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية احتجاز إسرائيل نحو 1750 معتقلاً فلسطينياً في سجونها من دون محاكمات، بينهم 39 امرأة و155 طفلاً.
بينهم نساء وأطفال.. 1750 فلسطينياً بالسجون الإسرائيلية بلا أحكام
إسرائيل تعتقل نحو 1750 فلسطينياً داخل سجونها من دون محاكمة / AP
16 أكتوبر 2020

صرح مسؤول فلسطيني الجمعة، بأن إسرائيل تعتقل نحو 1750 معتقلاً فلسطينياً داخل سجونها من دون محاكمة.

جاء ذلك في تصريح لعبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وأضاف فروانة، أن "إسرائيل تعتقل 1750 فلسطينياً من دون محاكمة، وهؤلاء إما أسرى إداريون (معتقلون من دون تهمة)، وإما معتقلون جدد، أو معتقلون لا يزالون في مرحلة التحقيق داخل السجون".

ولفت إلى أن إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية يقدر بنحو 4.400، منهم 2.650 صدرت بحقهم أحكام من قبل المحاكم الإسرائيلية، ضمنها 544 حكماً بالمؤبد (مدى الحياة).

وأوضح فروانة أن "من بين الأسرى المحكومين يوجد 1501 من الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي لسنوات تزيد على 10 سنوات، و173 آخرين يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 10 و15سنة".

وأضاف "يوجد 290 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15 و20 سنة، و494 آخرين يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد على 20 سنة وتقل عن المؤبد".

وأردف: "فيما يقضي الباقون وعددهم 544 أسيراً أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات".

وأشار فروانة إلى أن "محاكم الاحتلال الإسرائيلي تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة ولم تكن يوماً نزيهة لأنها جزء من قضاء إسرائيلي قوامه الظلم والقهر وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني".

وحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، نحو 4400 معتقل، بينهم 39 سيدة، فيما بلغ عدد الأطفال المعتقلين نحو 155 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين (من دون تهمة) قرابة 350.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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