قصف الجيش الأرميني بالقذائف الصاروخية صباح الخميس، محافظة أوردوباد في جمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، وجرى القصف انطلاقاً من منطقة قوبادلي التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، ولم يسفر عن أضرار في صفوف المدنيين والتجمعات السكنية، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجمعة.

ويتبع إقليم ناختشيفان (نَخجَوان) أذربيجان، وتبلغ مساحته نحو 5363 كيلومتراً مربعاً، وهو منفصل جغرافياً عن باقي أذربيجان، ويتطلب الوصول إليه المرور عبر إيران أو أرمينيا. وللإقليم حدود قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كلم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في قره باغ، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، تُوُصّل إلى هدنة إنسانية في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن يريفان خرقتها بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

والجمعة أعلنت باكو مقتل 47 مدنياً وإصابة 222 آخرين في القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي.