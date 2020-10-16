استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.

وعقد أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً مغلقاً قبل عقد اجتماع يضم مسؤولين من البلدين في مختلف القطاعات.

ويجري الرئيس الأوكراني زيارة عمل إلى تركيا الجمعة، بناء على دعوة من أردوغان، إذ ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس، أنه ستجري مناقشة كل جوانب العلاقات بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وعدد من الملفات، في مقدمتها الصناعات الدفاعية واتفاقية التجارة الحرة وأزمة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة إبرام اتفاقيات تعاون من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات إحداها للتعاون العسكري.

وكان الرئيس أردوغان التقى نظيره زيلينسكي في كييف، في إطار اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي-الأوكراني رفيع المستوى في فبراير/شباط الماضي.

المسيرات التركية

وتشكّل الطائرات المسيَّرة التركية أحد أبرز أوجه التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين، إذ اشترت أوكرانيا من تركيا 6 مسيَّرات من طراز "بيراقدار TB2" و3 محطات تحكُّم أرضية العام الماضي.

كما أعلن مدير عام الشركة الوطنية الأوكرانية لتجارة الأسلحة فاديم نوزدريا، أنهم مهتمون بالإنتاج المشترك لمسيَّرات "بيراقدار TB2" المسلحة في أوكرانيا، وأوضح أن الجيش الأوكراني يخطط لشراء 48 مسيَّرة مسلحة عبر الإنتاج المشترك.

ومن المواضيع الراهنة المطروحة بين البلدين الإنتاج المشترك لطائرة "AN-178" مع شركة أنطونوف الأوكرانية لصناعة الطائرات.

تعزيزالتجارة

ويشكّل إبرام اتفافية تجارة حرة أحد الملفات ذات الأولوية بين تركيا وأوكرانيا، وسبق أن أعلن أردوغان وزيلينسكي هدف رفع حجم التبادل التجاري البالغ 5 مليارات دولار في 2019، إلى 10 مليارات، ثم 20 مليار دولار.

وأوعز الزعيمان إلى الجهات المعنية باستكمال المفاوضات المتواصلة منذ 2012، بشأن اتفاقية التجارة الحرة، خلال العام الحالي.

وتُعَدّ السياحة من المواضيع الأخرى الهامة بين البلدين، إذ استقبلت تركيا 1.5 مليون سائح أوكراني عام 2019، فعلى الرغم من انخفاض أعداد السائحين بسبب جائحة كورونا، فإن أوكرانيا لا تزال من أكثر الدول التي يأتي منها السياح إلى تركيا.