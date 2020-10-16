سياسة
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الجيش الأذربيجاني يصد هجمات أرمينية
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قواتها تمكنت من صد هجمات للجيش الأرميني وإلحاق خسائر كبيرة به في المناطق التي حُررت من الاحتلال، وأعلنت أن الجيش الأرميني يستهدف بالمدافع والصواريخ قواتها المتمركزة في منطقتي جبرائيل وهردروت المحررتين.
الجيش الأذربيجاني يصد هجمات أرمينية
الجيش الأذربيجاني تمكن من صد هجمات للجيش الأرميني وألحق به خسائر كبيرة في المناطق التي حُررت من الاحتلال / AA
16 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجمعة، أن قواتها تمكنت من صد هجمات للجيش الأرميني وألحقت به خسائر كبيرة، في المناطق التي حُررت من الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الأرميني يستهدف بالمدافع والصواريخ قواتها المتمركزة في منطقتي جبرائيل وهردروت المحررتين .

وأضافت أن القوات الأرمينية كثفت نشاطها في بعض مناطق الجبهة ليلاً، إلا أن الجيش الأذربيجاني تمكن من صدها.

وأشارت إلى تدمير دبابتين من طراز T-72، ونظام صاروخي من طراز "غراد" و5 مدافع D-30، وعربة قتالية من نوع "شيلكا ZSU-23-4" و8 عربات محملة بالذخائر.

ولفتت إلى مقتل عدد من الجنود الأرمن وجرح آخرين، وانسحاب أفراد من فرقة المشاة الخامسة الأرمينية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية.

وأسفرت هجمات الجيش الأرميني عن مقتل 46 مدنياً، وإصابة 211 آخرين بجروح منذ بدء الهجمات أواخر الشهر الماضي، وفقاً للنيابة العامة الأذربيجانية.

وفجر السبت الماضي، توُصّل إلى هدنة إنسانية في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكنها خُرقت من الجانب الأرميني بعد أقل من 24 ساعة بقصفه مدينة كنجة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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