بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم أكثر من مليون و100 ألف حالة.

جاء ذلك حسب آخر معطيات صدرت مساء الخميس عن موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

ووفق الموقع فقد بلغ وفيات كورونا عالمياً مليوناً و100 ألف و847 حالة، فيما سُجلَت 39 مليوناً و78 ألفاً و278 إصابة، وتعافي 29 مليوناً و284 ألفاً و830 شخصاً.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الترتيب العالمي من حيث الوفيات بـ222 ألفاً و626 حالة، تلتها البرازيل بـ151 ألفاً و971، والهند بـ112 ألفاً و144، والمكسيك بـ84 ألفاً و898، وبريطانيا بـ43 ألفاً و293.

وبعد ذلك جاءت إيطاليا بـ36 ألفاً و372 حالة، ثم إسبانيا بـ33 ألفاً و553، وبيرو بـ33 ألفاً و512، وفرنسا بـ33 ألفاً و125، وإيران بـ29 ألفاً و605 وفيات.

وظهر فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان وسط الصين، وسرعان ما انتشر في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بأسره.

تحذيرمنموجةثالثةفيأمريكا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس، أن الولايات المتحدة قد تشهد موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي لا تزال الإصابات فيه مرتفعة في 41 ولاية بمختلف أنحاء البلاد.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن البلاد تتجه إلى موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس في أشهر الخريف، مشيراً إلى أن 17 ولاية أمريكية سجلت خلال الأسبوع الأخير أعلى معدل إصابات بالوباء منذ تفشيه.

التقرير أشار إلى أن الإصابات واصلت ارتفاعها في 41 ولاية خلال آخر أسبوعين، فيما تسير بوتيرة ثابتة في الولايات التسع المتبقية، وأنه لم يُرصَد أي انخفاض في ذلك المعدَّل بأي ولاية.

وفيما تجاوزت الإصابات بالفيروس حاجز 8 ملايين حالة بعموم الولايات المتحدة، حذّر خبراء من تغير مسار الإصابات إلى اتجاه تصاعدي في 17 ولاية.

ووصف خبراء معدلات الزيادة في تلك الولايات بأنه " لا مثيل لها"، فيما شدد الدكتور كيتلين ريفرز، من جامعة جونز هوبكنز، على ضرورة الانتباه لزيادة الإصابات في عموم البلاد، قائلاً: "زيادة الإصابات لم تنعكس فقط على عدد الحالات الجديدة، ولكن أيضًا على عدد حالات العلاج في المستشفيات".

وحتى فجر الجمعة تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 39 مليوناً و150 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من مليون و102 ألف، وتعافى ما يزيد على 29 مليوناً و362 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس حول العالم.