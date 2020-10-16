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الاتحاد الأوروبي يقرر مواصلة التفاوض مع بريطانيا لتنظيم التجارة، والكنيست الإسرائيلي يصدِّق على اتفاق التطبيع مع الإمارات.

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الاتحاد الأوروبي يقرر مواصلة التفاوض مع بريطانيا لتنظيم التجارة

قرر قادة الاتحاد الأوروبي الخميس، مواصلة المفاوضات مع بريطانيا من أجل اتفاق ينظِّم العلاقات التجارية معها عقب خروجها من الاتحاد "بريكست". [TRT عربي]

وأعلن المتحدث باسم المجلس الأوروبي باريند ليتس اعتماد المجلس قراراً حول العلاقات بين الاتحاد وبريطانيا خلال انعقاد قمة الزعماء في مدينة بروكسل. [الأناضول]

وتضمن القرار وجهة نظر مفادها أن الاتحاد الأوروبي لم يحرز تقدماً كافياً للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، خلال الفترة الانتقالية لبريكست التي ستنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. [TRT عربي]

الكنيست الإسرائيلي يصدِّق على اتفاق التطبيع مع الإمارات

صدَّق الكنيست الإسرائيلي الخميس، على اتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي توصل إليه الجانبان في 13 أغسطس/آب الماضي. [TRT عربي]

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ 80 نائباً من أصل 120 صوتوا لصالح الاتفاق، فيما عارضه 13 نائباً، وامتنع عدد آخر من النواب عن التصويت، ولم تذكر القناة عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت. [الأناضول]

وفي وقت سابق، أعلن النواب العرب بالكنيست البالغ عددهم 15 عضواً، عزمهم التصويت ضد اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. [TRT عربي]