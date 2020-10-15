سياسة
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انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي التركي-الليبي الأول بإسطنبول
انطلقت في مدينة إسطنبول، أعمال المنتدى الاقتصادي التركي-الليبي الأول، بمشاركة مجموعة مؤسسات ورجال أعمال من البلدين، تتخلله رزمة فاعليات للتشبيك التجاري المشترك.
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي التركي-الليبي الأول بإسطنبول
تستمر أعمال المنتدى الاقتصادي التركي-الليبي الأول على مدار يومين / AA
15 أكتوبر 2020

انطلقت في إسطنبول الخميس، أعمال المنتدى الاقتصادي التركي-الليبي الأول، بمشاركة مجموعة مؤسسات ورجال أعمال من البلدين، تتخلله رزمة فاعليات للتشبيك التجاري المشترك.

وينظم المنتدى المستمر ليومين، مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، ويشهد لقاءات بين رجال أعمال ومؤسسات بهدف بحث فرص التعاون.

وقال رئيس المنتدى في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية مرتضى قرنفيل بكلمة له، إن 100 مؤسسة وفاعلية تركية ستشارك خلال أعمال اليوم الأول، يقابلها 200 فاعلية اقتصادية من ليبيا.

وأضاف قرنفيل أنه "في ظل كورونا، بدأ التحول إلى عالم جديد من الرقمية، والعمل من بعد، والاجتماعات والمعارض الافتراضية باتت شائعة، لذا كنا نتشوق إلى هذا اللقاء المباشر".

وتابع: "ليبيا دولة مهمة بالنسبة إلى تركيا في شمال إفريقيا، وهي شريك وصديق هام، وقطاع الإنشاءات دخل في السبعينيات إلى ليبيا، وحقق نجاحات بمليارات الدولارات.. في 2019، بلغ الحجم التجاري 2.5 مليار دولار".

من ناحيته، قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، محمد عبد الكريم رائد، إن "العلاقات التجارية بين البلدين قديمة، وتمتاز بروابط عميقة وحجم تجاري واعد ونامٍ في ظل الظروف المستقرة في ليبيا".

وذكر أن المنتدى "يصب في مصلحة البلدين، وهذا لا يأتي إلا بخلق شراكات واعدة بين القطاعين العام والخاص، وجمع رجال الأعمال ودعمهم.. الشركات يمكنها الاستفادة من الفرص التي تعد بها ليبيا واستقرارها المنشود".

وتطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع التقارب السياسي الكبير الذي جرى خلال 2019، في وقت واصلت فيه أنقرة علاقاتها الاقتصادية مع طرابلس حتى خلال التوترات الأمنية في البلد الإفريقي.

نائب رئيس مجلس اتحاد المصدِّرين الأتراك باشاران بايرق قال خلال المؤتمر: "نتيجة العلاقات المشتركة، لدينا أهداف للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار.. هدف ليس صعباً بخاصة في ظل التعاون المشترك".

وأشار إلى أن "أهم الشركات في ليبيا هي تركية الجنسية، وبخاصة في قطاع الطاقة والكهرباء، وسيساهم التعاون في تنمية المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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