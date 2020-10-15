سياسة
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شاهد.. تركيا تنفي مزاعم امتلاك اليونان غواصة "غير مرئية"
نشرت القوات البحرية التركية لقطات لغواصة تابعة لقوات البحرية اليونانية من طراز تايب 214، ادّعت مواقع إخبارية يونانية أنها تجري أنشطتها شرقي المتوسط من دون أن تدركها السفن والطائرات التركية، بما يؤكد بطلان تلك المزاعم.
شاهد.. تركيا تنفي مزاعم امتلاك اليونان غواصة "غير مرئية"
تركيا تنفي مزاعم امتلاك اليونان غواصة "غير مرئية" / AA
15 أكتوبر 2020

أثبتت القوات البحرية التركية بطلان مزاعم أطلقتها اليونان حول امتلاكها غواصة "غير مرئية"، من خلال التقاط صور لها.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، بأن "عناصر القوات البحرية نجحوا في التقاط صور للغواصة اليونانية، ما أدّى إلى دحض رواية أثينا".

وكانت مواقع إخبارية يونانية ادّعت "أن غواصة تابعة لقوات البحرية من طراز تايب 214، تجري أنشطتها شرقي المتوسط من دون أن تدركها السفن والطائرات التركية".

وأكّدت المصادر الأمنية أن هذه المزاعم لا تعكس الحقيقة إطلاقاً، موضحين أن عناصر القوات البحرية التركية ترصد أنشطة الغواصة شرقي البحر المتوسط من دون انقطاع".

كما نشرت البحرية التركية لقطات للغواصة أثناء أدائها أنشطة في وضح النهار وساعات الليل في المنطقة.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفيما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشكلات، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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