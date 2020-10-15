صدَّق الكنيست الإسرائيلي الخميس، على اتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي توصل إليه الجانبان في 13 أغسطس/آب الماضي.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ 80 نائباً من أصل 120 صوتوا لصالح الاتفاق، بينما عارضه 13 نائباً، فيما امتنع عدد آخر من النواب عن التصويت، ولم تذكر القناة عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت.

وفي وقت سابق، أعلن النواب العرب بالكنيست البالغ عددهم 15 عضواً، عزمهم التصويت ضد اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

لكن وفق مصادر صحفية لوكالة الأناضول، فإن اثنين من النواب العرب لم يحضرا جلسة التصويت لأسباب صحية، أحدهما رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، لإصابته بفيروس كورونا، والآخر جابر عساقلة، الذي أجرى عملية جراحية.‎

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما جرى توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد واسع، واعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائي للأراضي المحتلة عام 1967.