قرر قادة الاتحاد الأوروبي الخميس، مواصلة المفاوضات مع بريطانيا من أجل اتفاق ينظِّم العلاقات التجارية معها عقب خروجها من الاتحاد "بريكست".

وأعلن المتحدث باسم المجلس الأوروبي باريند ليتس اعتماد المجلس قراراً حول العلاقات بين الاتحاد وبريطانيا خلال انعقاد قمة الزعماء في مدينة بروكسل.

وتضمن القرار وجهة نظر مفادها أن الاتحاد الأوروبي لم يحرز تقدماً كافياً للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، خلال الفترة الانتقالية لبريكست التي ستنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وطلب الزعماء من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنير مواصلة المفاوضات في الأسابيع المقبلة، ودعوا بريطانيا لاتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل جعل الاتفاقية ممكنة.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تطبيق بريطانيا اتفاق الخروج والبروتوكولات الخاصة بذلك بشكل كامل.

ودعا القرار جميع الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي ومؤسسات الاتحاد وشركاءها، لتسريع إجراءاتهم من أجل الاستعداد لمختلف النتائج، بما فيها احتمالية عدم الوصول إلى اتفاق مع بريطانيا.

وتُجري بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، مفاوضات مع بروكسل، للتوصل إلى علاقة تجارية مفيدة مع الكتلة الأوروبية.

وفي حال تعثُّر التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل حتى نهاية العام الجاري، ستكون العلاقات التجارية بين الطرفين وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويأتي انسحاب بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أُجري عام 2016.