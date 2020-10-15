سياسة
2 دقيقة قراءة
عقوبات أوروبية ضد شخصيات روسية
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 7 شخصيات روسية، بينهم مدير جهاز الأمن الفيدرالي ونائبا وزير الدفاع، إضافة إلى المعهد الوطني لأبحاث الكيمياء العضوية، على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، والدور الروسي في ليبيا.
عقوبات أوروبية ضد شخصيات روسية
العقوبات الأوروبية ضد الشخصيات الروسية تشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول وحظر التعامل المالي / AA
15 أكتوبر 2020

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس، عقوبات ضد 7 شخصيات روسية، على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، والدور الروسي في ليبيا.

وشملت العقوبات المتعلقة بملف ليبيا، رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، الذي يطلق عليه لقب "طباخ بوتين" نظراً إلى أن شركة المطاعم التي يديرها عملت لحساب الكرملين.

وأرجع التكتل الأوروبي العقوبات ضد بريغوجين، لارتباطه بشركة مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، المتهمة بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال الاتحاد إن بريغوجين "يقوّض السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، عبر دعمه مجموعة فاغنر التي تنفذ أنشطة عسكرية".

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول وحظر التعامل المالي معه.

وفي السياق، فرض الاتحاد الأوروبي اليوم، عقوبات على 6 مسؤولين روس في أجهزة الاستخبارات والأمن، فضلاً عن المعهد الوطني لأبحاث الكيمياء العضوية والتكنولوجيا، على خلفية قضية تسميم نافالني.

وشملت العقوبات مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ونائبَي وزير الدفاع بافل بوبوف، وأليكسي كريفوروتشكو، إضافة إلى النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي سيرغي كيريينكو، ورئيس الديوان لشؤون السياسة الداخلية أندريي يارين، والممثل المفوض في سيبيريا سيرغي مينيايلو.

وتدهورت الحالة الصحية للمعارض الروسي نافالني خلال رحلة جوية في 20 أغسطس/آب الماضي، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطرارياً في مدينة أومسك الروسية.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن نافالني تعرَّض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، بعد نقله إلى برلين لتلقِّي العلاج.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، روسيا، لفتح تحقيق في "تسميم" نافالني، فيما قالت موسكو إنها مستعدة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي فيما حدث مع المعارض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us