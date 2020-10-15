سياسة
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نتنياهو: التقرب العربي منّا يكسر فيتو فلسطين ولا بنود سرية باتفاقي التطبيع
استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، في خطاب ألقاه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اتفاقي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، ضد الفلسطينيين. حيث انعقدت جلسة خاصة لإقرار اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
نتنياهو: التقرب العربي منّا يكسر فيتو فلسطين ولا بنود سرية باتفاقي التطبيع
نتنياهو يقول إن "التقرب العربي من إسرائيل يكسر الفيتو الفلسطيني، على إقامة علاقات سلمية بيننا وبين الدول العربية". / AFP
15 أكتوبر 2020

استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، في خطاب ألقاه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اتفاقي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، ضد الفلسطينيين.

وكان نتنياهو يتحدث في جلسة خاصة للكنيست، انعقدت اليوم لإقرار اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وأعرب نتنياهو في كلمته، عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقات في دفع الفلسطينيين للقبول بإسرائيل، كدولة قومية للشعب اليهودي.

وقال نتنياهو "التقرب العربي من إسرائيل يكسر الفيتو الفلسطيني، على إقامة علاقات سلمية بيننا وبين الدول العربية".

كما صرح نتنياهو الخميس، أنه لا يوجد بنود سرية في اتفاقية "أبراهام" لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين. مضيفاً: "سلام مقابل سلام هذا ما استطعنا تحقيقه".

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست تسفيكا هاوزر قد طالب الأسبوع الماضي، نتنياهو، بالحصول على تقرير عن التفاصيل السرية للاتفاق، من أجل تنفيذ الرقابة البرلمانية.

وتتم مناقشة تقرير "الأجزاء السرية المصاحبة للاتفاق" بعد أيام قليلة من الموافقة الرسمية والنهائية على الاتفاقية في الكنيست بكامل هيئته.

فيما سيكون الإشراف البرلماني على الاتفاقية، في مرحلة لا يستطيع فيها التأثير أو التغيير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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