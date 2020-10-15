سياسة
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اعتباراً من مايو 2020.. نمو مطرد لمشتريات الأجانب من العقارات التركية
شهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، نمواً متواصلاً طيلة الأشهر الـ5 الأخيرة، لتعود إلى مستواها الذي كانت عليه قبل وباء كورونا، وتسجّل في سبتمبر/أيلول الماضي رقماً قياسياً على مستوى العام.
اعتباراً من مايو 2020.. نمو مطرد لمشتريات الأجانب من العقارات التركية
حلّت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع فيما جاءت أنطاليا في المرتبة الثانية ثم أنقرة في المرتبة الثالثة / AA
15 أكتوبر 2020

شهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، نمواً متواصلاً طيلة الأشهر الـ5 الأخيرة، لتعود إلى مستواها الذي كانت عليه قبل وباء كورونا، إذ تراجعت المبيعات خلال شهر مارس/آذار الماضي بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بالفيروس.

واعتباراً من مايو/أيار 2020، شهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، نمواً متواصلاً، إلى أن سجلت في سبتمبر/أيلول الماضي رقماً قياسياً على مستوى العام، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وبِيعَ 5 آلاف و269 عقاراً للأجانب، في سبتمبر/أيلول الماضي وحده، محققاً زيادة بنسبة 26.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 35.3% مقارنة بالشهر الذي قبله.

وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2020، اشترى الأجانب 26 ألفاً و165 عقاراً في تركيا، وسط توقعات بتجاوز هذا الرقم عتبة الـ40 ألفاً، بحلول نهاية العام الحالي.

وحلّت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع، حيث سجلت بيع ألفين و370 عقاراً للأجانب، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فيما بلغ إجمالي العقارات المباعة للأجانب فيها، 11 ألفاً و966، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020، فيما جاءت أنطاليا في المرتبة الثانية، بألف و18 عقاراً، ثم أنقرة في المرتبة الثالثة بـ347.

وفيما يخص جنسيات الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال سبتمبر/أيلول 2020، تصدر الإيرانيون القائمة بـ908 عقارات، تلاهم العراقيون بـ826 ثم الروس بـ448.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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