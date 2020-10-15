سياسة
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"جريمة حرب".. جاوش أوغلو: أرمينيا تعتدي على أراضي أذربيجان غير المحتلة
أشار وزير الخارجية التركي إلى أن أرمينيا تعتدي على الأراضي الأذربيجانية غير الخاضعة لاحتلالها، مؤكداً أن هذا العدوان يشكل جريمة حرب، فيما كشفت أذربيجان عن مقتل 43 مدنياً وإصابة 218 آخرين منذ اندلاع الاشتباكات أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
"جريمة حرب".. جاوش أوغلو: أرمينيا تعتدي على أراضي أذربيجان غير المحتلة
مقتل 43 مدنياً منذ بدء الهجمات الأرمينية / AA
15 أكتوبر 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن أرمينيا تعتدي على الأراضي الأذربيجانية غير الخاضعة لاحتلالها، مؤكداً أن هذا العدوان يشكل جريمة حرب.

وخلال مشاركته عبر اتصال مرئي بحفل افتتاح العام الدراسي الجديد لجامعة خوجه أحمد يسوي التركية الكازاخية، أوضح جاوش أوغلو أن تركيا تقع بمنطقة تسودها النزاعات والصراعات المحتملة.

وأضاف الوزير التركي أن في المنطقة دولاً عدوانية، وقد أظهر عدوان أرمينيا على أذربيجان هذه الحقيقة مرة أخرى، وأكد أن "أرمينيا تعتدي حتى على الأراضي الأذربيجانية غير الخاضعة لاحتلالها، وهذا يعد جريمة حرب".

وشدد جاوش أوغلو على أن لأذربيجان الحق المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ضد العدوان الأرميني، وأشار إلى أن بعض الجهات الفاعلة (لم يذكرها) يضع الجاني والضحية في الكفة نفسها، عبر تجاهل تعرُّض أذربيجان للظلم.

وأعرب عن أهمية تضامن الدول الشقيقة مع أذربيجان، مضيفاً أن "تركيا وقفت وستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان في نضالها العادل".

مقتل 43 مدنياً منذ بدء الهجمات الأرمينية

من جهة أخرى كشفت السلطات الأذربيجانية عن مقتل 43 مدنياً وإصابة 218 آخرين، جراء هجمات صاروخية ومدفعية شنّتها أرمينيا ضد المناطق المأهولة، منذ اندلاع الاشتباكات أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك خلال بيان للنيابة العامة في أذربيجان الخميس، أوضح أن الهجمات الأرمينية تسببت في دمار ألف و592 منزلاً، و79 مبنىً سكنياً، و290 مبنىً حكومياً.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في قره باغ، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، جرى التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عُقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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