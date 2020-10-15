وقعت وكالة الفضاء التركية وثيقة تعاون مع وكالة الفضاء ولجنة الطيران الكازاخية.

جاء ذلك في بيان صادر الخميس، عن وزارة التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية في كازاخستان.

وأوضح البيان أن وثيقة التعاون وُقعت على هامش زيارة عمل أجراها رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدرم، إلى كازاخستان لمدة يومين.

وأضاف أن يلدرم التقى خلال زيارته الرسمية، وزير التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية في كازاخستان بغداد موسين.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال الفضاء.

كما التقى يلدرم خلال زيارته، رئيس وكالة الفضاء الكازاخية باوبك أورالماغامبيتوف، ووقعا وثيقة التعاون.