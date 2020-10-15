سياسة
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تركيا وكازاخستان توقعان وثيقة تعاون في مجال الفضاء
وقعت وكالة الفضاء التركية وثيقة تعاون مع وكالة الفضاء ولجنة الطيران الكازاخية، وذلك على هامش زيارة عمل أجراها رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدرم، إلى كازاخستان لمدة يومين.
تركيا وكازاخستان توقعان وثيقة تعاون في مجال الفضاء
 وكالة الفضاء التركية توقع وثيقة تعاون مع وكالة الفضاء ولجنة الطيران الكازاخية / AA
15 أكتوبر 2020

وقعت وكالة الفضاء التركية وثيقة تعاون مع وكالة الفضاء ولجنة الطيران الكازاخية.

جاء ذلك في بيان صادر الخميس، عن وزارة التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية في كازاخستان.

وأوضح البيان أن وثيقة التعاون وُقعت على هامش زيارة عمل أجراها رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدرم، إلى كازاخستان لمدة يومين.

وأضاف أن يلدرم التقى خلال زيارته الرسمية، وزير التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية في كازاخستان بغداد موسين.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال الفضاء.

كما التقى يلدرم خلال زيارته، رئيس وكالة الفضاء الكازاخية باوبك أورالماغامبيتوف، ووقعا وثيقة التعاون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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