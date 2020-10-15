أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأربعاء، عن تسجيل 4056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و478 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد بلغ 829 ألفاً و396 شخصاً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 84 ألفاً و898 حالة.

وحسب موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى تاسع أكبر حصيلة للإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا في العالم.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة المنقضية في كل من الدومينيكان إلى أكثر من ألفين، وغواتيمالا إلى أكثر من 3 آلاف، والسلفادور إلى 940، وكوستاريكا إلى 1134.

أما جمهورية الدومينيكان، إحدى دول الكاريبي، فقد سجلت 3 وفيات خلال 24 ساعة رفعت الإجمالي إلى 2186 حالة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 119 ألفاً و662 حالة بعد تسجيل 654 حالة خلال 24 ساعة.

وفي غواتيمالا سُجّلت خلال 24 ساعة 20 وفاة رفعت الإجمالي إلى 3430، فيما وصلت الإصابات إلى 99 ألفاً و94 بعد تسجيل 714 حالة جديدة.

أما في السلفادور فقد سُجلت 5 وفيات خلال 24 ساعة، رفعت الإجمالي إلى 904، أما الإصابات فقد وصلت إلى 30 ألفًا و966 بعد تسجيل 286 إصابة جديدة.

وفي كوستاريكا سُجلت 10 وفيات جديدة رفعت الإجمالي إلى 1134، أما الإصابات فوصلت إلى91 ألفاً و780 حالة بعد تسجيل 1542إصابة جديدة

وفي تشيلي ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر من 13 ألفًا، وفي الإكوادور إلى أكثر من 12 ألفًا، وفي بوليفيا إلى 8351، وجميعها من دول أمريكا الجنوبية.

وحسب بيان صدر الأربعاء عن وزارة الصحة في تشيلي، فقد سُجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 19 وفاة رفعت الإجمالي إلى 13 ألفًا و415 حالة.

فيما سُجلت 1092 إصابة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 485 ألفًا و372، حسب البيان الذي أشار إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 458 ألفًا و73 متعافياً.

وفي بوليفيا سُجلت خلال اليوم الأخير 25 وفاة رفعت الإجمالي إلى 8351، حسب أنباء تناقلها عديد من وسائل الإعلام المحلية.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 138 ألفاً و922 بعد تسجيل 227 حالة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 102 ألف و83 متعافياً.

وفي البرازيل أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، تسجيل 27 ألفاً و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و749 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 5 ملايين و140 ألفاً و863 إصابة.

ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 151 ألفاً و747 وفاة، وذلك بعد تسجيل 749 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

يُذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد أمريكا والهند

وحتى فجر الخميس تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 38 مليونا و734 ألفاً، توُفي منهم أكثر من مليون و96 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 29 مليوناً و122 ألفاً، وفق موقع "worldometer".