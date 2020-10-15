سياسة
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وسط توتر متزايد.. الولايات المتحدة تثير غضب الصين بتعيين منسق لشؤون التبت
في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين، أعلنت الإدارة الأمريكية تعيين روبرت ديسترو منسقاً خاصاً لقضايا التبت، بعد أن ظل هذا المنصب شاغراً منذ بداية رئاسة ترمب للولايات المتحدة عام 2017.
وسط توتر متزايد.. الولايات المتحدة تثير غضب الصين بتعيين منسق لشؤون التبت
يأتي تعيين روبرت ديسترو في وقت تراجعت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود / AFP
15 أكتوبر 2020

عينت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، مسؤولاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، منسقاً خاصاً لقضايا التبت.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن روبرت ديسترو، مساعده للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، سيتولى المنصب الإضافي الذي ظل شاغراً منذ بداية رئاسة ترمب للولايات المتحدة عام 2017.

الخطوة التي أعلن عنها بومبيو، من المرجح أن تثير غضب الصين وسط توتر متزايد في العلاقات بين واشنطن وبكين، حسب وكالة الأناضول.

وقال بومبيو في بيان، إن ديسترو "سيقود الجهود الأمريكية لتعزيز الحوار بين جمهورية الصين الشعبية والدالاي لاما أو ممثليه، وحماية الهوية الدينية والثقافية واللغوية الفريدة لأهالي التبت، والضغط من أجل احترام حقوقهم الإنسانية".

ورفضت الصين باستمرار التعامل مع المنسق الأمريكي، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية.

يأتي التعيين في وقت تراجعت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، بسبب مجموعة من القضايا، منها التجارة وتايوان وحقوق الإنسان وبحر الصين الجنوبي وفيروس كورونا.

وسيطرت الصين على التبت عام 1950، فيما تصفه بأنه "تحرير سلمي" ساعد منطقة الهيمالايا النائية على التخلص من ماضيها "الإقطاعي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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