سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020
أردوغان يؤكّد لبوتين أن تركيا تدعم حلاً سياسياً لمشكلة إقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل أرمينيّاً / AA
15 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يؤكد لنظيره الروسي دعم أنقرة حلاً دائماً لمشكلة إقليم قره باغ، ونتنياهو يخلف وعوده لأصدقائه الجدد في الخليج بالسير في مشروع الضمّ.

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      الرئيس التركي يؤكد لنظيره الروسي دعم أنقرة حلاً دائماً لمشكلة إقليم قره باغ

      بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخطوات الواجب اتباعها في سبيل تعزيز العلاقات التركية-الروسية، كما قيَّما القضية الأذربيجانية-الأرمينية والوضع في سوريا وليبيا. [TRT عربي]

      جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيسان الأربعاء، حسب بيان نشرته الرئاسة التركية على صفحتها على تويتر. [الأناضول]

      وأكد أردوغان لبوتين خلال الاتصال، دعم بلاده التوصل إلى حل دائم في قضية قره باغ، مشيراً إلى أن أرمينيا التي بدأت أزمة بمهاجمة الأراضي الأذربيجانية، تحاول إدامة احتلالها الذي استمر قرابة 30 عاماً. [TRT عربي]

      نتنياهو يخلف وعوده لأصدقائه الجدد في الخليج بالسير في مشروع الضم

      قالت منظمة إسرائيلية الأربعاء، إن تصديق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية هو "ضم بحكم الأمر الواقع"، واعتبرت أن نتنياهو يضرب عُرض الحائط بوعوده التي قطعها "لأصدقائه الجدد" في الخليج ويحرجهم. [الأناضول]

      وانتقدت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المعارضة للاستيطان الخطوة الإسرائيلية التي تأتي في ظل حديث عن ضغوط مارسها على نتنياهو قادةُ المستوطنات، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. [الأناضول]

      وقالت المنظمة: "قُبيل الموافقة على اتفاق السلام مع الإمارات في الكنيست، يُحرِج نتنياهو أصدقاءه الجدد في الخليج". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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