بلغت صادرات تركيا في قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين، 109 مليارات و18 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الأربعاء، بلغت قيمة صادرات المنتجات الصناعية 88 ملياراً و921 مليون دولار، والمنتجات الزراعية 17 ملياراً و130 مليون دولار، والتعدين مليارين و966 مليون دولار، خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري.

وحلّت صادرات السيارات في المرتبة الأولى ضمن الصادرات الصناعية، بقيمة قدرها 17 ملياراً و140 مليون دولار.

أمّا في قطاع الزراعة، فحلّت المنتجات النباتية في المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 11 ملياراً و452 مليون دولار.

وخلال أغسطس/آب الماضي، بلغت قيمة الصادرات التركية الإجمالية 12 ملياراً و464 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات إلى تركيا خلال الشهر نفسه 18 ملياراً و742 مليون دولار.