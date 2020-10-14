سياسة
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أردوغان لبوتين: تركيا تدعم التوصل إلى حل دائم لمسألة إقليم قره باغ
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، قضية قره باغ والوضع في سوريا وليبيا. وأكد أردوغان لبوتين خلال الاتصال، دعم بلاده التوصل إلى حل دائم في قضية قره باغ.
أردوغان لبوتين: تركيا تدعم التوصل إلى حل دائم لمسألة إقليم قره باغ
أردوغان يبحث مع بوتين قضية قره باغ والوضع في سوريا وليبيا / AA
14 أكتوبر 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخطوات الواجب اتباعها في سبيل تعزيز العلاقات التركية-الروسية، كما قيَّما القضية الأذربيجانية-الأرمينية والوضع في سوريا وليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيسان الأربعاء، حسب بيان نشرته الرئاسة التركية على صفحتها على تويتر.

وأكد أردوغان لبوتين خلال الاتصال، دعم بلاده التوصل إلى حل دائم في قضية قره باغ.

وأشار الرئيس أردوغان خلال الاتصال إلى أن أرمينيا التي بدأت أزمة بمهاجمة الأراضي الأذربيجانية، تحاول إدامة احتلالها الذي استمر قرابة 30 عاماً، مفيداً بأن تركيا واحدة في مجموعة مينسك وعلاقتها الثنائية، تدعم إيجاد حل دائم لهذه القضية.

كما شدد أردوغان على ضرورة الحفاظ على الزخم المكتسب في عملية الحل السياسي للأزمة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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