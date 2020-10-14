أعربت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان الأربعاء، عن قلقها من أن الزيادة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستتبعها زيادة في عدد الوفيات التي يقدّر معدلها حالياً بنحو خمسة آلاف حالة يومياً.

ويشير إحصاء أعدته وكالة رويترز إلى أن الأرقام توضح إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن نحو 1.1 مليون آخرين توفوا بسببه.

وقالت سواميناثان خلال مؤتمر إعلامي لمنظمة الصحة العالمية، إن "زيادة عدد الوفيات دائماً ما تتأخر عن زيادة عدد الحالات لمدة أسبوعين".

وأضافت: "لا نزال نفقد قرابة خمسة آلاف شخص يومياً... لذلك لا يجب أن نشعر بالرضا للتراجع المؤقت في معدلات الوفيات".