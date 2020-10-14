سياسة
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بومبيو يدعو السعودية لإصلاحات بملف حقوق الإنسان
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السعودية لإحداث إصلاحات بملف حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير، فيما شكرها على مساهمتها في نجاح اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.
بومبيو يدعو السعودية لإصلاحات بملف حقوق الإنسان
بومبيو يحث السعودية على إجراء إصلاحات في ملف حقوق الإنسان / Reuters
14 أكتوبر 2020

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السعودية إلى إحداث إصلاحات بملف حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير، فيما شكرها على مساهمتها في نجاح اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بومبيو الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية في واشنطن.

وقال بومبيو إنه ناقش ونظيره السعودي قضايا الأمن الإقليمي، مضيفاً أنه "لا يخفى على أحد أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار يهدد أمن السعودية ويعطل التجارة العالمية".

وأضاف: "أكدنا التزامنا مواجهة أنشطة إيران الخبيثة والتهديد الذي تشكله على أمن المنطقة وازدهارها".

وأوضح أن بلاده تأمل أن تنظر السعودية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، معرباً عن شكره للرياض على ما قدمته في سبيل إنجاح الاتفاقات الإبراهيمية، في إشارة إلى اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وأعرب عن أمله أيضاً أن تشجع السعودية الفلسطينيين على العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات مع إسرائيل.

وقال: "طالبنا السعودية بإجراء إصلاحات في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حرية التعبير والنشاط السلمي".

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي في المؤتمر، إن بلاده تتطلع إلى توسيع العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المؤسسي بينهما، وكذلك رفع مستوى شراكتيهما.

وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي في وقت هام جداً، لافتاً إلى أن الشراكة القوية بين البلدين أساسية في مواجهة قوى التطرف والإرهاب التي تهدد أمننا وازدهارنا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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