سياسة
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الرئيس الأذربيجاني يعلن تحرير 8 قرى من الاحتلال الأرميني
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء، تحرير جيش بلاده 8 قرى إضافية من الاحتلال الأرميني. فيما أعلنت وزراة الدفاع الأذربيجانية إسقاط الجيش طائرة أرمينية من دون طيار على خط الجبهة بين الجانبين.
الرئيس الأذربيجاني يعلن تحرير 8 قرى من الاحتلال الأرميني
الرئيس الأذربيجاني يعلن تحرير 8 قرى من الاحتلال الأرميني / Reuters
14 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء، تحرير جيش بلاده 8 قرى إضافية من الاحتلال الأرميني.

وقال علييف في تغريدة عبر تويتر، إن "الجيش الأذربيجاني البطل تمكن من تحرير كل من قره داغلي، وخاتون بولاك، وقره كوللو، التابعة لولاية فضولي".

وأضاف أن الجيش حرر أيضاً قرى بولوتان، ومليك جانلي، وكمر تورك، وتكه، وتاغسير، التابعة لولاية خوجاوند.

وتابع علييف قائلاً: "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة أرمينية من دون طيار كانت تحلق فوق خط الجبهة بمدينة فضولي ساعات الظهيرة.

وكان الجيش الأذربيجاني دمر 3 مسيرات أرمينية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في قره باغ، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، جرى التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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