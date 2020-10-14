قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه سيعلن السبت المقبل عن كمية الاحتياطي الجديد للغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، حسب ما جاء في كلمة له في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "سنعلن خلال زيارة سأجريها لسفينة الفاتح للتنقيب في البحر الأسود السبت المقبل، عن كمية الغاز الجديد المكتشف".

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن سفينة "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود. والحقل المكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، فيما تواصل السلطات التركية عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وفيما يخص مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط، قال أردوغان: "سنواصل بشكل عملي إظهار الرد الذي تستحقه اليونان وقبرص الرومية اللتان لم تفيا بوعودهما في المباحثات".

من جهة أخرى نفى أردوغان صحة الأنباء التي تتحدث عن إرسال بلاده مقاتلين إلى إقليم قره باغ، دعماً للجيش الأذربيجاني في صراعه ضد الاحتلال الأرميني، وأوضح أن تركيا ليست بحاجة إلى إرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ المحتل، وأن أنقرة قادرة على تقديم جميع أنواع الدعم لأذربيجان.

وأكد الرئيس التركي أن إقليم قره باغ أرض أذربيجانية، وأن نضال الجيش الأذربيجاني لاستعادة أراضيه المحتلة من أرمينيا، حق مشروع وكفاح بطولي.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "مجموعة مينسك" إلى عدم المماطلة في حل مشكلة إقليم قره باغ الأذربيجاني، المحتل من قبل أرمينيا.

وقال أردوغان: "إذا كان هناك حقوق إنسان وديمقراطية في العالم، وإذا كنتم مكلفين بحل هذه المشكلة (احتلال أرمينيا لقره باغ) ضمن ثلاثية مينسك منذ 30 عاماً، فما يجب أن تقوموا به هو ليس المماطلة، وإنما إنهاء هذه المفاوضات وإعادة الأراضي لأصحابها".