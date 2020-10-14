صادقت إسرائيل، الأربعاء، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، وسط تقديرات بالمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى، غداً الخميس.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، التابعة للمستوطنين، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية، صادق، الأربعاء، على بناء 2166 وحدة استيطانية، في 21 مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية.

وأضافت "من المنتظر عقد اجتماع آخر للمجلس يوم غد (الخميس) سيتم فيه الموافقة على بناء وحدات في مناطق أخرى".

وتابعت "في المجموع، ستتم الموافقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية".

وقد انعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية،، الأربعاء، استجابة لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن كان اجتماعه الأخير قد عُقد في شهر فبراير/شباط الماضي.

ويكلّف المجلس بالمصادقة، على مشاريع البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية ودول عديدة، بينها تركيا، قد حذرت في الأسابيع الماضية من إقدام إسرائيل على المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية.

وبحسب تقارير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن عمليات الاستيطان شهدت زخماً كبيراً منذ وصول نتنياهو إلى الحكومة في العام 2009.