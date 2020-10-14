استهدف الجيش الأرميني، الأربعاء، مراسلي التلفزيون الأذربيجاني الحكومي، أثناء تغطيتهم الهجمات التي يشنها على المدنيين في مدينة ترتر.

وقال مراسل التلفزيون الأذربيجاني إيلنور توفيق، لوكالة الأناضول، إنهم تلقوا في ساعات الصباح نبأ استهداف الجيش الأرميني لمدرسة في إحدى قرى ترتر.

وأضاف أنهم توجهوا إلى الموقع المذكور لتغطية الحدث، وبدؤوا بتصوير آثار القصف، إلا أنهم تعرضوا للقصف أيضاً بقذيفة مدفعية، عندما كانوا يقومون بالتصوير داخل المدرسة، ما أدى لانهيار السقف.

وأردف: "خرجنا من المدرسة على الفور، ولاحظنا حينها سقوط نحو 5 قذائف أخرى بالقرب من سيارتنا، ثم سمعنا صوت انفجار ضخم".

وتابع قائلاً: "توجهنا إلى السيارة مباشرة، حيث لاحظت إصابة السائق في رأسه وبطنه، كما أصيب شخص آخر مدني كان برفقتنا، فوضعناهما في السيارة ورجعنا في الحال إلى مركز مدينة ترتر".

وأفاد قائلًا: "كل يوم كنا نقول إن الجيش الأرميني يستهدف المدنيين، لكنه اليوم قام باستهدافنا نحن".

وأكد المراسل عزمه مواصلة عمله في تغطية جرائم الجيش الأرميني ضد المدنيين الأذربيجانيين.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

ووفقا للنيابة العامة الأذربيجانية، أسفرت هجمات الجيش الأرميني عن مقتل 43 مدنياً، وإصابة 206 آخرين بجروح منذ 27 سبتمبر/أيلول.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في العاصمة موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.