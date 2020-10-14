أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الأربعاء، بدء سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" أنشطة المسح السيزمي، شرقي البحر المتوسط.

وأوضح دونماز في كلمة عبر اتصال مرئي خلال معرض ومؤتمر الطاقة والبيئة الدولي، أن أوروتش رئيس وصلت الموقع الذي ستباشر فيه أنشطتها شرقي المتوسط.

وقال: "سفينتنا بدأت مد الكابلات الزلزالية على طول نحو 10 كيلومترات في البحر، وأمس أجريت الاختبارات، واليوم سنبدأ تلقي أولى القراءات الزلزالية، ونخطط للعمل مدة 10 أيام".

وأكد دونماز أن التنقيب عن النفط والغاز في البحار يعد أحد أهم المواد المطروحة على أجندة تركيا، مشدداً أن تلك الأنشطة متواصلة رغم التهديدات كافة.

كما أشار إلى أن سفينة التنقيب "قانوني" أبحرت الثلاثاء، من ميناء "تاشوجو" في مرسين باتجاه ميناء حيدر باشا في إسطنبول، لإجراء صيانة قبل التوجه إلى ميناء "فيلوس" في ولاية زونغولداق، لاستكمال الصيانة والانطلاق نحو البحر الأسود لبدء أنشطة التنقيب رفقة سفينة "الفاتح".

ولفت إلى أن العديد من الشركات أوقفت أنشطتها شرقي المتوسط مع انتشار جائحة كورونا، مضيفاً أن "الشركات التي تعمل وفق الرخص غير القانونية التي منحتها إياها إدارة جنوب قبرص الرومية، أعلنت انسحابها من الميدان جراء تأثير الوباء"، وبيّن أن تركيا واصلت أنشطتها في البحار وفق المخطط رغم الوباء.

ومساء الأحد، أصدرت تركيا إخطاراً جديداً للبحارة "نافتيكس"، حول مهام المسح السيزمي التي ستقوم بها أوروتش رئيس شرقي المتوسط.

وغادرت سفينة التنقيب أوروتش رئيس ميناء أنطاليا، صباح الاثنين، لتبدأ مهامها شرقي المتوسط، اعتباراً من 12 وحتى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل، فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.