بعد الشائعات والتأخير، وبين الترقب والانتظار، أخيراً أعلنت "أبل" عن حدثها المرتقب الذي جاء ليعلن عن سلسلة هواتف "iPhone12" ومنتجات أخرى، والذي أطلقت عليه "Hi, Speed".

في حدثها الافتراضي أعلنت "أبل" بشكل رسمي عن 4 هواتف من طراز "iPhone12"، هي "iPhone12" و"iPhone 12 Mini" و"iPhone 12 Pro" و"iPhone 12 Pro Max".

أولاً:"iPhone12" و"iPhone12Mini"

انتشرت الشائعات حول الجهاز المرتقب عدة أشهر، واتضح أنّ معظم تلك الشائعات كان صحيحاً، إذ أصدرت "أبل" نموذجين قياسيين من هاتف "آيفون 12"، (آيفون 12 القياسي) و(آيفون 12 ميني) بشاشة صغيرة، وكلاهما يدعم الجيل الخامس من شبكات الإنترنت "5G".

يحتوي جهاز "iPhone 12 Mini" على شاشة بحجم 5.4 بوصة، مقارنةً بشاشة 6.1 بوصة على جهاز "iPhone 12" القياسي.

تقدم الأجهزة الجديدة تصميماً منقحاً عن الطرازات السابقة، مع حوافَّ مسطحة، ووفقاً لشركة أبل، فإن iPhone 12 أرقّ بنسبة 11% من "آيفون 11".

استخدمت الشركة نوعية جديدة من الزجاج تُدعى "Ceramic Shield" طوّرتهُ بالتعاون مع شركة "Corning"، وتقول الشركة إنّهُ يوفر أداء أفضل أربع مرات من الطرازات السابقة.

يأتي كلا الطرازين بشريحة معالجة من نوع "Apple A14 Bionic"، وهي التي أعلنت عنها مسبقاً واستخدمتها في جهاز "iPad Air".

هذه الشريحة تمتاز بدقة 5 نانومتر، وتحوي 11.8 مليار من ترانزستور، وهي سداسية النواة، تسهم بزيادة أداء المعالج بنسبة 40%.

إضافةً إلى ذلك يحتوي الجهاز على معالج رسومي رباعي النواة بمواصفات جديدة -لم تكشف الشركة عنها- يوفر زيادة في أداء الرسومات بنسبة 50%.

الكاميرات أيضاً نالت نصيبها من التحديث، فالوضع الليلي متاح الآن في جميع عدسات iPhone 12، بما في ذلك الكاميرا الأمامية.

توفر العدسات فتحة أكبر، مما يساعد على تحسين أداء الإضاءة المنخفضة بما في ذلك وقت التقاط الفيديو.

ثانياً: "iPhone12Pro"و"iPhone12ProMax"

تم استخدام نفس وحدة المعالجة الموجودة في طراز iPhone 12، وهي أيضاً تدعم شبكات الجيل الخامس "5G".

تم تصميم طرازات Pro من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من الألمنيوم الذي تم تصنيع iPhone 12 القياسي به.

يتوافر هذا الفولاذ المقاوم للصدأ بأربعة ألوان: الأزرق الباسيفيكي والذهبي والجرافيت والفضي)

يحتوي iPhone 12 Pro القياسي على شاشة 6.1 بوصة، فيما يحتوي iPhone 12 Pro Maxعلى شاشة 6.7 بوصة.

تختلف كاميرا iPhone 12 Pro Max قليلاً عن iPhone 12 Pro القياسي.

جدير بالذكر أن iPhone 12 Pro Max يقدم مستشعراً أكبر، مما يحسن الأداء في الإضاءة المنخفضة.

في هذه السلسلة طوّرت شركة Apple تنسيقاً جديداً للصور يسمى "Apple ProRaw"، مما يسمح للمستخدم بإجراء الكثير من التعديلات على صور الكاميرا.

يحتوي iPhone 12 Pro على مستشعر رادار صغير يدعى "Lidar"، وهو ما يمكن أن يساعد بشكل جَدّي في تطبيقات "الواقع المعزز".

تصميموشاشاتسلسلةهواتف"iPhone12"

الجوانب مسطحة، ولها حوافُّ أكثر حدة تنتقل إلى الزجاج الأمامي والخلفي. الجزء العلوي لا يزال يضم الكاميرا الأمامية وتقنية Face ID.

يكتمل التصميم بمجموعة من الألوان الجديدة، أبرزها اللون الأزرق الداكن البارز.

يأتي iPhone 12 و12 Mini باللون الأسود والأزرق والأخضر والأبيض والأحمر، فيما يأتي iPhone 12 Pro و12 Pro Max باللون الأسود والأزرق والذهبي والأبيض، الجزء الأكثر جاذبية في خط iPhone 12 هو أحجام الشاشة المعروضة.

يقدم كل من iPhone 12 وiPhone 12 Pro الآن شاشة مقاس 6.1 بوصة، فيما يقدم طراز Mini حجم شاشة 5.8 بوصة، وبالنسبة إلى أولئك الذين يريدون شاشة ضخمة، هناك iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 بوصة.

في ما يتعلق بهذه الشاشة، فيها تحسن كبير في المتانة، إذ تم استخدام زجاج "سيراميك شيلد"، وهو أقوى غطاء شاشة متوافر تجارياً.

تدّعي شركة Apple أنها تتمتع بأداء أفضل 4 مرات، مما يعني أنه من المرجح أن تنجو الأجهزة من السقوط دون كسر.

لا تحتوي أي من الشاشات، حتى في طرازات Pro، على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز كما كان متوقعاً، لكنها تأتي بمعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتزاً.

كاميرات سلسلة هواتف iPhone 12

يحتوي iPhone 12 على كاميرتين فقط، وعدسة رئيسية وعدسة فائقة الاتساع، لكن Apple قامت بتحسين الكاميرا الرئيسية مقارنةً بـiPhone 11.

تحتوي الكاميرا الرئيسية على عدسة جديدة مكونة من 7 عناصر، وفتحة أوسع، عمدت الشركة إلى تحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة، وحسبالإعلانتدّعي أبل أن في إمكانات الإضاءة المنخفضة تحسناً بنسبة 27%.

قامت أبل الآن بتمكين الوضع الليلي على جميع الكاميرات، بحيث يمكنك التقاط لقطات في الإضاءة المنخفضة باستخدام كل من الكاميرا الخلفية ذات الزاوية الواسعة وكاميرا السيلفي الأمامية.

حسّنت أبل جميع طرز iPhone 12 الأربعة، الكاميرا الرئيسية تعمل بنظامOIS (التثبيت البصري للصورة)، الذي يسهم في عدم فقدان الوضوح نتيجة الحركة خلال التقاط الصورة.

بالنسبة إلى iPhone 12 Pro، تنتقل الكاميرا إلى مستوى جديد، إذ حصلت على ثلاثة مستشعرات مع إضافة عدسة "تليفوتوغرافي" مقاس 52 مم توفّر تقريباً بصرياً 2x للكاميرا الرئيسية.

باستخدام معالج A14 Bionic الجديد، تستطيع أبل معالجة صور الكاميرا المتطورة، والنتيجة الحصول على تصوير أفضل في المواقف ذات الإضاءة السيئة.

تاريخ إطلاق سلسلة هواتف "iPhone 12" وأسعارها

على الأرجح بسبب العديد من التأثيرات الخارجية نفسها التي أدت إلى تراجع الإطلاق بشكل عام، فإن أبل لديها جدول زمني متقطع لإصدار طرازاتiPhone 12 الخاصة بها:

● طراز "iPhone 12" القياسي و"iPhone 12 Pro" يتم البدء بالحجز يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، وسيكون متاحاً للبيع يوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول.

● طراز "iPhone 12 Mini" و"iPhone 12 Pro Max" يتم البدء بالحجز يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيتم الشحن بعد أسبوع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

● سعر iPhone 12 Mini من 699 دولاراً، فيما يبلغ سعر iPhone 12 القياسي 799 دولاراً.

● سعر iPhone 12 Pro من 999 دولاراً، فيما يبلغ سعر iPhone 12 Pro Max من 1099 دولاراً.