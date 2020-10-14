أعلن البنك الدولي عن مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن مجلس إدارتها وافق على هذه المساعدات.

ولفت البنك إلى أن هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كورونا لمواطني" الدول النامية.

وأشار إلى أنّ هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص"، موضحا أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنّه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لكورونا آمنة وفعّالة".

وأضاف أنّه سيوفّر دعماً فنّيا لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ولفت البيان إلى أنّ هذا التمويل هو جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار رصدها البنك الدولي حتى يونيو/حزيران2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة الجائحة.

وحسب البيان، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنّ "الحصول على لقاحات آمنة وفعّالة وعلى أنظمة توزيع معزّزة، أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدماً نحو انتعاش مرن".

وحتى فجر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 38 مليوناً و352 ألفاً، توفي منهم أكثر من مليون و90 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 28 مليوناً و845 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس حول العالم.