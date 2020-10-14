سياسة
2 دقيقة قراءة
البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لتطعيم مليار شخص ضد كورونا
خصص البنك الدولي مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات فيروس كورونا، وهو مبلغ يفترض أن يكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص"، حسب ما أعلنته المؤسسة في بيان.
البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لتطعيم مليار شخص ضد كورونا
البنك الدولي سيوفّر دعما فنّياً لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع / Reuters
14 أكتوبر 2020

أعلن البنك الدولي عن مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن مجلس إدارتها وافق على هذه المساعدات.

ولفت البنك إلى أن هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كورونا لمواطني" الدول النامية.

وأشار إلى أنّ هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص"، موضحا أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنّه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لكورونا آمنة وفعّالة".

وأضاف أنّه سيوفّر دعماً فنّيا لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ولفت البيان إلى أنّ هذا التمويل هو جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار رصدها البنك الدولي حتى يونيو/حزيران2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة الجائحة.

وحسب البيان، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنّ "الحصول على لقاحات آمنة وفعّالة وعلى أنظمة توزيع معزّزة، أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدماً نحو انتعاش مرن".

وحتى فجر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 38 مليوناً و352 ألفاً، توفي منهم أكثر من مليون و90 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 28 مليوناً و845 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us