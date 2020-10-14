سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن يدعو واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حيادية حيال الأزمة شرقي المتوسط / AA
14 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

تركيا تتطلع إلى موقف أمريكي أكثر حيادية بأزمة شرقي المتوسط، والخارجية التركية تدعو لإقران وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا من الأراضي التي تحلتها.

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      تركيا تتطلع إلى موقف أمريكي أكثر حيادية بأزمة شرقي المتوسط

        جدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، تطلُّع تركيا إلى تبني الولايات المتحدة موقفاً منصفاً ومحايداً فيما يخص الخلافات شرقي المتوسط، وذلك بعد بيان للخارجية الأمريكية طالب بسحب سفن التنقيب التركية، وهو الموقف الذي وصفته الخارجية التركية "بالتناقض الخطير". [TRT عربي]

        وناقش قالن خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، عدداً من القضايا بينها التطورات في ليبيا والموقف شرقي البحر المتوسط. [الأناضول]

        وفي هذا الصدد، أكد قالن تراجع حدة التوتر شرقي المتوسط بفضل مقاربة تركيا التي تستند إلى النوايا الحسنة والحوار، وأعرب عن تطلع أنقرة إلى قيام الأطراف الأخرى بخطوات لتعزيز الأرضية التفاوضية لحل الخلافات في المنطقة. [TRT عربي]

        أنقرة تدعو لإقران وقف إطلاق النار في قره باغ بانسحاب أرمينيا من الإقليم

        قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن من الممكن أن تُرى رغبة المجتمع الدولي في حل مشكلة إقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل أرمينيّاً، حال إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب القوات الأرمينية منه. [TRT عربي]

        جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السويدية آن ليندي، عقب لقائهما في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. [الأناضول]

        وأكّد جاوش أوغلو أن تركيا تعبِّر عن موقفها حيال قضية "قره باغ" في كل المحافل، معرِباً عن ترحيب بلاده بدعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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