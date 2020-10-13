سياسة
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بحجة "مكافحة التطرف".. فرنسا تغلق 73 مسجداً ومدرسة منذ بداية العام
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إغلاق السلطات 73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف". ويأتي الإعلان بعد أيام من تصريحات للرئيس الفرنسي قال فيها إن "الإسلام يعيش أزمة في كل مكان بالعالم".
بحجة "مكافحة التطرف".. فرنسا تغلق 73 مسجداً ومدرسة منذ بداية العام
وزير الداخلية الفرنسي يعلن إغلاق بلاده 73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف" / AA
13 أكتوبر 2020

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إغلاق السلطات 73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أنه جرى إغلاق مسجد ومدرسة خاصة في منطقة "هيرالت" الشهر الماضي، إضافةً إلى جمعية و9 محلات تجارية في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن 73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً أغلقت منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى اعتزام باريس ترحيل 231 أجنبياً من البلاد بذريعة تطرفهم.

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جدلاً واسعاً بعد أن قال في خطاب له، إن "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم"، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية لإقامة نظام موازٍ وإنكار الجمهورية الفرنسية".

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري"، بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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