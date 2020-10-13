سياسة
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السعودية تفشل في الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي
فشلت السعودية في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بعد حصولها على 90 صوتاً فقط، إذ رشحت المملكة نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي.
السعودية تفشل في الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي
السعودية تفشل في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بعد حصولها على 90 صوتاً فقط / AFP
13 أكتوبر 2020

فشلت السعودية الثلاثاء، في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ورشحت المملكة نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وأجريت الانتخابات في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وحصلت السعودية على 90 صوتاً فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتاً، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتاً.

ويتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثَي أصوات أعضاء الجمعية العامة (193 دولة).

وفاز في هذه الانتخابات 15 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا والمكسيك وروسيا والسنغال ومالاوي وأوكرانيا وأوزبكستان وباكستان ونيبال والصين.

وتتألف عضوية مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، وتوزَّع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية.

وهذه المجموعات هي: الدول الإفريقية (13 دولة)، ودول آسيا والمحيط الهادي (13)، ودول أوروبا الشرقية (6)، ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).

وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابها مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية.

وتصاعدت هذه الانتقادات منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة، وهو ما تنفيه الرياض عادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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