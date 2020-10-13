أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان الثلاثاء، إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاماً سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية غداً الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض، وخضع للعزل الذاتي.

وقال الاتحاد البرتغالي إن بقية اللاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني خضعوا لفحوص بعد أن جاءت نتيجة رونالدو إيجابية، لكن اختباراتهم جميعاً جاءت سلبية، وبالتالي سيشاركون في مباراة السويد.

وشارك رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في تعادل البرتغال من دون أهداف خارج الديار مع فرنسا في دوري الأمم يوم الأحد، وكذلك في التعادل السلبي ودياً على أرضه أمام إسبانيا يوم الأربعاء.

وتحوم شكوك الآن بشأن مشاركته أمام كروتوني في الدوري الإيطالي يوم السبت، والمباراة الافتتاحية في دور المجموعات لدوري الأبطال خارج الديار أمام دينامو كييف يوم الثلاثاء.