سياسة
3 دقيقة قراءة
قره باغ.. أنقرة تدعو لإقران وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا من الإقليم
فيما دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو لإقران دعوة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بانسحاب القوات الأرمينية منه، تواصل الأخيرة استهداف المناطق السكنية بهجمات أسفرت عن مقتل 42 مدنياً وإصابة مئات آخرين وأضرار مادية كبيرة حتى الآن.
قره باغ.. أنقرة تدعو لإقران وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا من الإقليم
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يدعو لإقران دعوة وقف إطلاق النار في قره باغ بانسحاب القوات الأرمينية منه / AA
13 أكتوبر 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن من الممكن أن تُرى رغبة المجتمع الدولي في حل مشكلة إقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل أرمينيّاً، حال إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب القوات الأرمينية منه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السويدية آن ليندي، عقب لقائهما في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأكّد جاوش أوغلو أن تركيا تعبِّر عن موقفها حيال قضية "قره باغ" في كل المحافل، معرِباً عن ترحيبهم بدعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى القرارات التي اتّخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن "قره باغ"، مضيفاً أنه "يمكن أن نلمس رغبة المجتمع الدولي في حل المشكلة، حال إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية".

مقتل 42 مدنياً

على الصعيد الميداني، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية مقتل 42 مدنياً جرّاء القصف الصاروخي والمدفعي للجيش الأرميني على المناطق السكنية في أذربيجان.

وكشفت النيابة العامة الثلاثاء، عن حصيلة الخسائر التي طالت الأرواح والممتلكات جرّاء الهجمات الأرمينية خلال الفترة بين 27 سبتمبر/أيلول الماضي و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشارت المعطيات إلى مقتل 42 مدنياً وإصابة 206 آخرين، بسبب الهجمات الأرمينية المتتالية، كما أوضحت أن الهجمات ألحقت أضراراً بـ1479 منزلاً و66 بناية و241 مبنى عاماً، وجعلتها غير مؤهلة للاستخدام.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في قره باغ، ردّاً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكّن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، جرى التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في العاصمة موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us