سياسة
3 دقيقة قراءة
احتجاجات في تونس إثر مصرع مواطن تحت أنقاض بناء هدمته السلطات
خرجت احتجاجات في مدينة سبيطلة الواقعة في محافظة القصرين التونسية، إثر مصرع مواطن تحت أنقاض متجر "غير مُرخص" هدمته السلطات، في حين أطلقت قوات الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين، ونشر الجيش مدرعات عسكرية لحماية المنشآت.
احتجاجات في تونس إثر مصرع مواطن تحت أنقاض بناء هدمته السلطات
أطلقت قوات الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين، في حين نشر الجيش مدرعات عسكرية لحماية المنشآت - صورة أرشيفية / AP
13 أكتوبر 2020

اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة سبيطلة غربي تونس، الثلاثاء، إثر مصرع مواطن تحت أنقاض متجر "غير مُرخص" هدمته السلطات.

وقام عشرات المحتجين الغاضبين في المدينة الواقعة في محافظة القصرين، بإضرام النار في إطارات السيارات الفارغة وقطع طرق رئيسية، في حين حاول بعض المحتجين اقتحام مقرات إدارات حكومية، احتجاجاً على مقتل المواطن، وفق وكالة الأنباء التونسية.

من جانبها، أطلقت قوات الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين، في حين نشر الجيش مدرعات عسكرية لحماية المنشآت، حسب المصدر ذاته.

من جانبه، أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي 4 مسؤولين بارزين بمحافظة القصرين، بينهم الوالي، على خلفية مصرع مواطن تحت أنقاض بناء هدمته البلدية.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت احتجاجات شعبية من جراء مقتل شخص تحت أنقاض كشك (متجر صغير) هدمته السلطات المحلية في مدينة سبيطلة بالقصرين، بدعوى أنه "غير مرخص".

ووفق بيان للحكومة التونسية، قرر المشيشي على خلفية الواقعة إقالة والي القصرين ومعتمد (رئيس) مدينة سبيطلة، ورئيس منطقة الأمن الوطني، ورئيس مركز شرطة البلدية بالمدينة.

وأضاف البيان أنه تم تكليف وزيري الداخلية والشؤون المحلية بزيارة سبيطلة، لتوفير الاحتياجات المادية والرعاية المعنوية لعائلة الفقيد (لم تذكر اسمه)، وفتح تحقيق في ظروف الحادث وملابساته.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن عشرات المحتجين الغاضبين في المدينة قاموا اليوم بإضرام النار في إطارات السيارات الفارغة، وقطع طرق رئيسية.

في حين حاول بعض المحتجين اقتحام مقرات إدارات حكومية، احتجاجاً على مقتل المواطن.

من جانبها، أطلقت قوات الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين، ونشر الجيش مدرعات عسكرية لحماية المنشآت، حسب المصدر ذاته.

وكان شخص خمسيني قتل تحت أنقاض كشك (متجر صغير) يمتلكه، عقب قيام سلطات البلدية بهدمه بواسطة جرافات لعدم حصوله على ترخيص في مدينة سبيطلة، وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القتيل اعتاد أن ينام داخل الكشك الذي يمتلكه.

ومؤخراً شددت السلطات التونسية الرقابة على المباني غير المرخصة، ما دفعها في بعض الأحيان إلى تطبيق قرارات هدم للبنايات المخالفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us