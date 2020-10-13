يُتوقع أن تسمح منظمة التجارة العالمية الثلاثاء، للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الولايات المتحدة لمساعدتها صانع الطائرات العملاق بوينغ، بعد عام واحد من فرض عقوبات على التكتل لدعمه شركة إيرباص.

وفي أحدث تطور في الخلاف المستمر منذ 16 عاماً بين واشنطن وبروكسل بشأن دعم مصنّعي الطائرات، من المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي على الضوء الأخضر لفرض نحو 4 مليار دولار من الرسوم الجمركية على السلع والخدمات الأمريكية، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

ويتبادل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاتهامات بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعَي الطائرات التابعَين لهما، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية.

وسمحت منظمة التجارة العالمية العام الماضي، بفرض عقوبات أمريكية بقيمة 7,5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية، ليكون أكبر مبلغ عقوبات سمحت به حتى الآن منظمة التجارة العالمية، وكان نتيجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي شركة إيرباص التي اعتُبرت غير مناسبة بموجب لوائح التجارة الدولية.

ثم فرضت واشنطن رسوماً عقابية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي مثل النبيذ والجبن وزيت الزيتون.

ورفعت الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة على طائرات إيرباص إلى 15 بالمئة في مارس/آذار، ووضع الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة بالمنتجات الأمريكية التي يمكنه فرض رسوم عليها، من الكاتشب إلى قطع غيار السيارات.

وبمجرد موافقة منظمة التجارة العالمية عليها، يمكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي الرسوم العقابية الجديدة بدءاً من 27 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبينما دعا عديد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى فرض الرسوم على الفور إذا لم توافق واشنطن على إسقاط الرسوم الجمركية، يتوقع قليل منهم أن تفعل ذلك، فيما توقع أحد مصادر الصناعة أن قرار منظمة التجارة العالمية "يفتح الباب للمفاوضات"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونظراً إلى الأزمة التي تجد صناعة الطيران نفسها فيها الآن والتأثير الذي يحدث على إيرباص وبوينغ، فإن المعركة الطويلة التي ترفع فيها الرسوم الجمركية أسعار الطائرات لا تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، إذ ستجعل أي رسوم جمركية مئات الطائرات التي طلبتها شركات الطيران الأوروبية أكثر كلفة.

وينطبق هذا الأمر بشكل أكبر على شركة بوينغ التي تتطلع إلى استئناف مبيعات طائراتها من طراز ماكس 737 بمجرد السماح باستئناف الرحلات الجوية، بعد وقف تشغيل الطائرة منذ مارس/آذار 2019 بعد حادثتين داميتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً، مما أدى أيضا إلى توقف مبيعات هذا الطراز.