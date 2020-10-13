سياسة
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بين ‎ميناءَي خليفة و‎حيفا.. البحرين تعتزم تدشين خط بحري مع إسرائيل
من المنتظر أن تدشن البحرين خطاً بحرياً مباشراً مع إسرائيل كإحدى خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين، إذ من المرتقَب أن تصل أول سفينة شحن ‎بحرينية من ‎ميناء خليفة بن سلمان في ‎البحرين إلى ميناء ‎حيفا، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
بين ‎ميناءَي خليفة و‎حيفا.. البحرين تعتزم تدشين خط بحري مع إسرائيل
هذه الخطوات تأتي بعد أن قررت الإمارات والبحرين الشهر الماضي، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل / AFP
13 أكتوبر 2020

تعتزم البحرين تدشين خط بحري مباشر مع إسرائيل كإحدى خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، إن "أول سفينة شحن ‎بحرينية ستصل قريباً من ‎ميناء خليفة بن سلمان في ‎البحرين إلى ميناء ‎حيفا".

ونقلت الهيئة عن عيدني سيمكين، مدير عام شركة "MSC Israel" (شركة شحن إسرائيلية خاصة)، إن "كبار المسؤولين في مجال المواني والملاحة البحرية في البحرين، يُبدون اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع إسرائيل".

وكانت الإمارات وإسرائيل دشّنتا الاثنين، خطاً بحرياً بوصول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا، مباشرة من ميناء جبل علي في دبي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، إن "خطاً بحرياً جديداً سيبدأ قريباً في تصدير منتجات إسرائيلية، إلى المواني الإماراتية".

وأضافت: "تبحث إسرائيل مع كل من الإمارات والسعودية والأردن، إنشاء خط سكة حديد، ليربط ميناء حيفا مع دولة الإمارات"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء أن وفداً إماراتياً سيصل إلى إسرائيل الأسبوع القادم، رداً على زيارة وفد إسرائيلي إلى أبو ظبي الشهر الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، إن الوفد الإماراتي سيضم وزيرَي المالية والاقتصاد، ومسؤولين حكوميين آخرين.

وأضافت أن "مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أوشفيز، سيترأس الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه قريباً إلى دولة الإمارات، لمتابعة المحادثات حول تطبيق بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين".

ومن المقرر أن يصدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الخميس على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وقررت الإمارات والبحرين الشهر الماضي، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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