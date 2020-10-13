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أردوغان يطالب الاتحاد الأوروبي بالوفاء بـ"اتفاق الهجرة"، ووزير الدفاع التركي يقول إن أرمينيا عليها وقف هجماتها ضد المدنيين بأذربيجان.

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أردوغان: على الاتحاد الأوروبي الوفاء بـ"اتفاق الهجرة"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بمسؤولياته وفقاً لاتفاق الهجرة المبرم عام 2016. [الأناضول]

ووفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث أردوغان مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وقضايا إقليمية في مقدمتها آخر المستجدات شرقي البحر المتوسط. [TRT عربي]

وأضاف البيان أن أردوغان أكّد لميشيل ضرورة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ووفاء الاتحاد بمسؤولياته، في إطار الاتفاق الموقّع بتاريخ 18 مارس/آذار 2016 (بشأن الهجرة)، عبر إحراز تقدم في موضوعَي الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد. [الأناضول]

وزير الدفاع التركي: على أرمينيا وقف هجماتها ضد المدنيين بأذربيجان

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار لنظيره الروسي سيرغي شويغو، إن أرمينيا ينبغي لها وقف هجماتها على المناطق السكنية، والانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها أقار الاثنين، مع نظيره الروسي، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. [TRT عربي]

وأفاد البيان بأن أقار وشويغو بحثا ملفات إدلب وليبيا والاعتداءات الأرمينية على أذربيجان وقضايا أمنية ودفاعية. [الأناضول]