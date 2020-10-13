عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، لاستكمال حملته الانتخابية، للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بمرض كوفيد-19.

وظهر ترمب في مؤتمر انتخابي بفلوريدا، في مكان مفتوح، دون ارتداء كمامة، ودافع عن إدارته "الناجحة" لجائحة كورونا.

وفي مشهد استعراضي عن دخوله المؤتمر، ألقى ترمب بكمامات للحشد الواسع من أنصاره، ولم يكن معظمهم يرتدي كمامات أو يراعي التباعد الاجتماعي، وتحدث مراراً عن تعافيه من المرض.

وقال ترمب: "تعافيت منه الآن، يقولون إنني محصَّن، أشعر أنني قوي جداً".

وأطلقت عودة ترمب للمؤتمرات الانتخابية المباشرة سباق الأسابيع الثلاثة قبل يوم الانتخابات، فيما أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أنه يخسر مزيداً من الأصوات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايتين رئيسيتين من الولايات التي قد تحسم الانتخابات الرئاسية 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهر المؤتمر، وهو الأول ضمن أربعة مؤتمرات مقررة أن تجرى هذا الأسبوع، أن ترمب لم يغير أسلوب حملته منذ إصابته بالفيروس.

وانتقد المعارضون ترمب لرفضه تشجيع أنصاره في اللقاءات الانتخابية والعاملين في البيت الأبيض على وضع كمامات للوقاية أو التزام التباعد الاجتماعي.

وأصيب 11 مساعداً على الأقل من مساعدي ترمب المقربين بالفيروس، الذي أصاب أكثر من 7.8 مليون شخص في الولايات المتحدة، وقتل أكثر من 214 ألفاً، ودفع ملايين آخرين خارج سوق العمل.

وجاء المؤتمر بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن فحص ترمب كان سلبياً في أيام متتالية، وأنه ليس معدياً للآخرين.

ولم يقل الدكتور شون كونلي في مذكرة متى أجريت الفحوص، لكنها وبعض البيانات السريرية الأخرى "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".

وقالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن في بيان يوم الاثنين، إن نتائج الفحوص التي خضع لها لتحديد إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية.

ويسعى ترمب (74 عاماً) لتغيير مسار سباق تُظهِر استطلاعات الرأي على المستوى القومي وبعض استطلاعات الرأي في الولايات أنه يتراجع فيه أمام بايدن (77 عاماً).

وعمل الرئيس بشراسة على مدى شهور لصرف الانتباه العام بعيداً عن الفيروس وأسلوب تعامله مع الجائحة الذي لقي كثيراً من الانتقادات.

لكن مرض ترمب سلّط الضوء بالكامل على استجابته لفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة من السباق، مع تصعيد بايدن هجماته والوصول إلى الولايات التي تميل عادة إلى الجمهوريين.

وظهر بايدن الاثنين في مؤتمرين انتخابيين في أوهايو التي تُظهر استطلاعات الرأي الآن سباقاً متقارباً فيها.

وانتقد بايدن في كلمة بمدينة سينسيناتي ترمب لتهوينه خطر الفيروس، وسخر من تصريحات الرئيس التي قال فيها إنه لا يريد إصابة الأمريكيين بالذعر والهلع.

وقال بايدن في مؤتمر سابق في توليدو لعمال السيارات النقابيين، إنه والرئيس السابق باراك أوباما لعبا دوراً رئيسياً في جعل صناعة السيارات الأمريكية تقف على قدميها في أثناء الأزمة المالية والركود قبل أكثر من عشر سنوات.