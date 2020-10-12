سياسة
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الكنيست يرفض سحب الثقة من حكومة نتنياهو
خلال جلسة افتتاح الدورة الشتوية، رفض الكنيست الاثنين، التصويت على سحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو، وتولية زعيم المعارضة يائير لبيد بدلاً منه. ويتهم لبيد وحركات يسارية تقود تظاهرات منذ شهور، نتنياهو، بقيادة إسرائيل وفق ما يتماشي مع مصلحته الشخصية.
الكنيست يرفض سحب الثقة من حكومة نتنياهو
الكنيست يرفض التصويت على سحب الثقة من حكومة نتنياهو / AFP
12 أكتوبر 2020

رفض الكنيست الاثنين، التصويت على سحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو، وتولية زعيم المعارضة يائير لبيد بدلاً منه.

وخلال جلسة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، تقدم لبيد رئيس حزب "هناك مستقبل" (14 مقعداً بالكنيست من أصل 120) بمشروع قرار لسحب الثقة من حكومة نتنياهو، قوبل برفض 53 من أعضاء الكنيست مقابل موافقة 30، وفق القناة 12 الخاصة.

ويتهم لبيد وحركات يسارية تقود تظاهرات منذ شهور، نتنياهو، بقيادة إسرائيل وفق ما يتماشي مع مصلحته الشخصية، بما في ذلك ما يتعلق بفرض الإغلاق للمرة الثانية.

وكان بين من صوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة الحالية نواب من حزب "يمينا" (5 مقاعد) المتشدد برئاسة نفتالي بينت، فيما رفض الحليف السابق لزعيم المعارضة وزير الدفاع ورئيس حزب "أزرق أبيض" (14 مقعداً) بيني غانتس التصويت على سحب الثقة من الحكومة.

وقال غانتس قبيل عملية بدء التصويت: "لن نصوِّت لصالح سحب الثقة"، مضيفاً أن "هذه خطوة غير قابلة للنجاح. أحترم حقهم في ذلك".

وتابع: "توجد بالتأكيد طريقة للتعاون في المسائل المتعلقة بالحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون في إسرائيل".

واعتبر غانتس أن "فقدان ثقة الجمهور في قيادة الدولة يمكن أن يكون بمثابة إشارة تحذير إلى رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة".

ويتهم عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين يتظاهرون أسبوعياً، نتنياهو، بفرض الإغلاق لمنع تنظيم تظاهرات ضده.

ومنذ أكثر من 3 أشهر، يتظاهر أسبوعياً آلاف الإسرائيليين مطالبين باستقالة نتنياهو، بسبب توجيه اتهامات ضده في قضايا فساد، إضافةً إلى سوء إدارته لأزمة كورونا، حسب وصف منظمي التظاهرات.

وصدَّقت الحكومة الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في ظل خلافات عميقة بين الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو رئيس حزب الليكود (35 مقعداً) وغانتس، حول مسائل أهمها إقرار الموازنة العامة للبلاد.

وفي أغسطس/آب الماضي، صوّت الكنيست على مشروع قانون لتأجيل إقرار الميزانية حتى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتجنُّب الذهاب إلى انتخابات جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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