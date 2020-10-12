دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، الاتحاد الأوروبي للوفاء بمسؤولياته وفقاً لاتفاق الهجرة المبرم عام 2016.

ووفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث أردوغان مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وقضايا إقليمية في مقدمتها آخر المستجدات شرقي البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن أردوغان أكّد لميشيل ضرورة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ووفاء الاتحاد بمسؤولياته، في إطار الاتفاق الموقّع بتاريخ 18 مارس/آذار 2016 (بشأن الهجرة)، عبر إحراز تقدم في موضوعَي الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد.

وتوصّلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وفي ما يخص أوضاع شرقي المتوسط، شدد أردوغان على أن اليونان تواصل اتخاذ خطوات التصعيد بالمنطقة، على الرغم من إبداء تركيا حُسن النية. وبيّن أن تركيا تنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم مؤتمر حول شرقي المتوسط اقترحته أنقرة.

على صعيد آخر، أوضح أردوغان أن أرمينيا عرّضت أمن إمدادات الطاقة في أوروبا للخطر، عبر هجومها على مدينة كنجة الأذربيجانية، بعد هجومها على منطقة "طوفوز" الواقعة على خطوط وأنابيب للغاز الطبيعي والنفط.

ودعا الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف ثابت حيال وحدة الأراضي الأذربيجانية في هذا الإطار.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم قره باغ، ردّاً على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة بالسكان.

وضمن هذه العملية، تمكّن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية، بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.