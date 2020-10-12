سياسة
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أمير الكويت: حريصون على استمرار تعزيز البيت الخليجي
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمین العام لمجلس التعاون الخليجي نایف الحجرف، قوله إن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أكّد أن بلاده "حريصة على استمرار تعزيز البيت الخليجي"، بعد لقاء جمعهما الاثنين.
أمير الكويت: حريصون على استمرار تعزيز البيت الخليجي
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح يؤكد حرص بلاده على استمرار تعزيز البيت الخليجي / Reuters
12 أكتوبر 2020

قال أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الاثنين، إن بلاده "حريصة على استمرار تعزيز البيت الخليجي".

جاء ذلك وفق تصريحات للأمین العام لمجلس التعاون الخليجي نایف الحجرف، بعد لقائه أمير الكويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأوضح الحجرف الذي يزور الكويت حالياً، أنه قدّم باسم المجلس التهاني لأمير الكويت، بمناسبة تولِّيه مقاليد الحكم.

وأضاف أنه "استمع إلى توجيهات من الأمير حول حرصه الكامل على استمرار تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة المجلس إلى آفاق أرحب لتحقيق الأمن والاستقرار".

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالولايات المتحدة حيث كان يعالَج، عن عمر ناهز 91 عاماً.

وأدّى نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميراً للكويت خلفاً له، بعد مسيرة حافلة للأخير قاد فيها وساطة لحلحلة الأزمة الخليجية.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً بريّاً وجويّاً وبحريّاً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة مراراً واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان بذل جهود وساطة لإتمامه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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