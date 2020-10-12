سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا.. بدء ضخ النفط من أكبر حقل نفطي إلى ميناء رأس لانوف
أعلنت إدارة حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا، في بيان نقلته قناة "ليبيا الأحرار"، أنها بدأت الاثنين، ضخ الخام إلى ميناء رأس لانوف. وقدّرت إدارة الحقل أن يرفع تشغيله إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 350 ألف برميل يومياً.
ليبيا.. بدء ضخ النفط من أكبر حقل نفطي إلى ميناء رأس لانوف
إدارة حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا، تعلن بدء ضخ الخام إلى ميناء رأس لانوف من الاثنين / AA
12 أكتوبر 2020

أعلنت إدارة حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا، أنها بدأت الاثنين، ضخ الخام إلى ميناء رأس لانوف.

وقالت إدارة الحقل في بيان نقلته قناة "ليبيا الأحرار"، إنها "بدأت أولى مراحل ضخ المخزون العام في الخزانات من محطة الضخ الرئيسية بالحقل إلى ميناء رأس لانوف النفطي".

وقدّرت إدارة الحقل أن يرفع تشغيله إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 350 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للبيان، فإن استئناف ضخ النفط من حقل الشرارة (جنوب غرب) "جاء بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة للحقل، الذي كان مقفلاً بسبب حالة الإغلاق القسري للمواني النفطية من قِبل مليشيات (الانقلابي خليفة) حفتر منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي".

وأضاف أنه بعد إعلان رفع القوة القاهرة "أُعطيت التعليمات لشركة أكاكاوس المشرفة على الحقل بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة".

والأحد، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها توصّلت إلى "اتفاق شرف بمقتضاه يُلزمحرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة".

وقالت المؤسسة في بيان، إن الاتفاق "يضمن عدم وجود أي خروقات أمنية.. وعليه تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة، اعتباراً من الأحد الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وفي 18 سبتمبر/أيلول، أعلن حفتر المدعوم من روسيا والإمارات، فك الحصار عن حقول ومنشآت نفطية بينها حقل الشرارة، بعد إغلاق استمر تسعة أشهر، تراجع خلالها إنتاج ليبيا من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً، من نحو 1.2 مليون برميل قبل الإغلاق.

والخميس، قال المصرف المركزي الليبي إن خسائر البلاد بسبب إغلاق المنشآت النفطية بلغت نحو 10 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us