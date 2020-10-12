أعلنت إدارة حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا، أنها بدأت الاثنين، ضخ الخام إلى ميناء رأس لانوف.

وقالت إدارة الحقل في بيان نقلته قناة "ليبيا الأحرار"، إنها "بدأت أولى مراحل ضخ المخزون العام في الخزانات من محطة الضخ الرئيسية بالحقل إلى ميناء رأس لانوف النفطي".

وقدّرت إدارة الحقل أن يرفع تشغيله إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 350 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للبيان، فإن استئناف ضخ النفط من حقل الشرارة (جنوب غرب) "جاء بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة للحقل، الذي كان مقفلاً بسبب حالة الإغلاق القسري للمواني النفطية من قِبل مليشيات (الانقلابي خليفة) حفتر منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي".

وأضاف أنه بعد إعلان رفع القوة القاهرة "أُعطيت التعليمات لشركة أكاكاوس المشرفة على الحقل بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة".

والأحد، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها توصّلت إلى "اتفاق شرف بمقتضاه يُلزمحرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة".

وقالت المؤسسة في بيان، إن الاتفاق "يضمن عدم وجود أي خروقات أمنية.. وعليه تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة، اعتباراً من الأحد الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وفي 18 سبتمبر/أيلول، أعلن حفتر المدعوم من روسيا والإمارات، فك الحصار عن حقول ومنشآت نفطية بينها حقل الشرارة، بعد إغلاق استمر تسعة أشهر، تراجع خلالها إنتاج ليبيا من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً، من نحو 1.2 مليون برميل قبل الإغلاق.

والخميس، قال المصرف المركزي الليبي إن خسائر البلاد بسبب إغلاق المنشآت النفطية بلغت نحو 10 مليارات دولار.