سياسة
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رغم وقف إطلاق النار.. أذربيجان تصد هجمات شنتها أرمينيا
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قواتها تمكنت من صد هجمات شنتها القوات الأرمينية طوال ليلة الأحد الاثنين على مواقع باتجاه آغدره و آغدم وفضولي وجبرائيل لإعادة احتلالها على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.
رغم وقف إطلاق النار.. أذربيجان تصد هجمات شنتها أرمينيا
الجيش الأذربيجاني يتمكن من صد هجمات شنتها القوات الأرمينية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار / Reuters
12 أكتوبر 2020

صد الجيش الأذربيجاني هجمات شنتها القوات الأرمينية طوال ليلة الأحد الاثنين، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان الاثنين، أن القوات الأرمينية نفذت هجمات على مواقع باتجاه آغدره و آغدم وفضولي وجبرائيل لإعادة احتلالها، وأوضح البيان أن الجيش الأذربيجاني صد الهجمات، ودمر دبابة من طراز "تي-72" و 3 صواريخ غراد عائدة للقوات الأرمينية، وحيّد العديد من الجنود.

ولفتت وزارة الدفاع إلى انسحاب وحدات مدفعية الفوج التاسع للجيش الأرميني من اتجاه حدروت، مشيرة إلى أن عناصر الكتيبة الخامسة التابعة للفوج تركوا آلياتهم المصفحة ولاذوا بالفرار.

وأردف البيان أن نيران المدفعية الأذربيجانية دمرت ملجأ تحت الأرض في نقطة التمركز الدائمة للفوج الأول التابع للجيش الأرميني، مؤكداً أن الجيش الأذربيجاني له الأفضلية على طول خط الجبهة.

وفي بيان آخر نشرته الوزارة، أفادت أن الجيش الأرميني فتح النيران على المناطق السكنية في مدن ترتر وغورانبوي وآغدم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت أذربيجان عملية في "قره باغ"، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مأهولة مدنية، حيث تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 34 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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