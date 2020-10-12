سياسة
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ترمب يدعو بن زايد لتشجيع بلدان المنطقة على التطبيع مع إسرائيل
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولي عهد الإمارات محمد بن زايد إلى تشجيع بقية بلدان المنطقة على التطبيع مع إسرائيل.
ترمب يدعو بن زايد لتشجيع بلدان المنطقة على التطبيع مع إسرائيل
الرئيس الأمريكي يدعو ولي عهد الإمارات إلى تشجيع دول أخرى على التطبيع مع إسرائيل / AP
12 أكتوبر 2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إلى تشجيع البلدان الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط على التطبيع مع إسرائيل.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان، إن ترمب وآل نهيان بحثا خلال مكالمة هاتفية آخر المستجدات في الشرق الأوسط.

وأضاف "دير" أن ترمب دعا ولي عهد أبو ظبي إلى تشجيع البلدان الأخرى في المنطقة على اتباع المسار نفسه الذي سارت فيه الإمارات في هذا الإطار.

وأوضح أن ترمب شكر محمد بن زايد على تهانيه، وأعرب بدوره عن تهانيه له على القيادة التي أبداها خلال مرحلة توقيع "الاتفاق الإبراهيمي" (اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل).

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

وأكد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أن آل نهيان هنأ ترمب في المكالمة بتعافيه هو وزجته من فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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