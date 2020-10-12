أصدرت تركيا الاثنين، إخطاراً جديداً للبحارة "نافتيكس" حول مهام المسح السيزمي التي ستقوم بها سفينة "أوروتش رئيس" شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وبموجب الإخطار ستقوم السفينة بمهامها خلال الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث من المقرر أن تقوم "أوروتش رئيس" بمهام المسح السيزمي شرقي المتوسط، برفقة سفينتي "أطامان" و"جنكيز خان".

وتجري السفينة جميع أنواع المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية (تتعلق بعلم البحار)، وفي مقدمتها البحث عن الموارد الطبيعية.

وتعتبر سفينة "أوروتش رئيس" إحدى السفن البحثية النادرة في العالم، وهي مجهزة بالكامل ومتعددة الأغراض بحيث يمكنها إجراء مسح جيوفيزيائي زلزالي ومغناطيسي ثنائي وثلاثي الأبعاد.

كما يمكنها القيام بعمليات مسح زلزالي ثلاثية الأبعاد حتى عمق 8 آلاف متر، وعمليات مسح زلزالي ثنائية الأبعاد حتى عمق 15 ألف متر.

و"نافتيكس" اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث رسائل حول الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ، وعند نشر رسائل من جانب إدارة الملاحة البحرية الهيدروغرافية وإدارة علوم المحيطات تستقبل السفن هذه الرسائل عبر أجهزة "نافتيكس".