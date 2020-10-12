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تتار وأقينجي إلى جولة ثانية بالانتخابات الرئاسية في قبرص التركية، والرئيس الأذربيجاني يحمّل أرمينيا مسؤولية ارتكاب جرائم ضد مدنيين.

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قبرص التركية.. تتار وأقينجي إلى جولة ثانية بالانتخابات الرئاسية

تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية بجمهورية شمال قبرص التركية إلى جولة ثانية، نظراً لعدم حصول أي مرشح على النصاب القانوني. [TRT عربي]

وأفادت إذاعة وتلفزيون "بيرق" في البلاد الأحد، نقلاً عن اللجنة العليا للانتخابات بفرز 98.64% من الصناديق، وحسب نتائج الفرز الأولية لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين بالجولة الأولى، وهي النسبة المطلوبة للظفر بالرئاسة. [TRT عربي]

ووفق النتائج غير النهائية حاز رئيس الوزراء أرسين تتار، زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، على 32.45 بالمئة من الأصوات، وحل في المرتبة الثانية الرئيس الحالي مصطفى أقينجي، بحصوله على 29.76 بالمئة من الأصوات، وبذلك سيتنافس تتار وأقينجي في الجولة الثانية من الانتخابات. [الأناضول]

الرئيس الأذربيجاني يحمّل أرمينيا مسؤولية ارتكاب جرائم ضد مدنيين

حمّل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "إدارة أرمينيا" مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وتوعد بالرد المناسب عليها. [TRT عربي]

ووصف علييف الجرائم بأنها "جرائم حرب" متهماً أرمينيا بانتهاكها الصارخ لاتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق الإنسان، كما اعتبر أن الهجمات الأرمينية "عدم احترام" للمحادثات التي تمت بوساطة روسية، وأنها انعكاس جديد لـ"الفاشية الأرمينية". [TRT عربي]

وأكد الرئيس الأذربيجاني الدور المحوري لتركيا لإحلال الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشدداً على ضرورة لعب تركيا دوراً في عملية إنهاء الاشتباكات بين بلاده وأرمينيا، وأنه لا يشك في أن أنقرة ستلعب هذا الدور. [الأناضول]