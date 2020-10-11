سياسة
3 دقيقة قراءة
وصفتها بـ"المضللة".. تركيا تنتقد تصريحات يونانية حول المحادثات الاستكشافية
انتقدت الخارجية التركية تصريحات لوزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس حول ادعاء أن توقف المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2016 كان بسبب تركيا، ووصفت تركيا الادعاء بأنه بلا أساس وهدفه "تضليل الرأي العام"، مبينة أنها توقفت بناء على طلب من اليونان.
وصفتها بـ"المضللة".. تركيا تنتقد تصريحات يونانية حول المحادثات الاستكشافية
انتقد حامي أقصوي المتحدث باسم الخارجية التركية تصريحات صحفية لوزير الخارجية اليوناني حول المحادثات الاستكشافية بين البلدين / AA
11 أكتوبر 2020

انتقدت وزارة الخارجية التركية الأحد تصريحات صحفية لوزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، حول المحادثات الاستكشافية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي في بيان، الأحد، إن ادعاءات وتصريحات وزير الخارجية اليوناني حول تركيا "لا أساس لها".

وأكّد أن المحادثات الاستكشافية توقفت عام 2016 بناء على طلب من اليونان، والادعاء بأن ذلك ناجم عن تركيا، هدفه "تضليل الرأي العام"، موضحاً أن ادعاء الوزير اليوناني بأن المحادثات الاستكشافية تناولت قضية واحدة فقط لا يعكس الحقيقة.

وشدّد أقصوي في بيانه على أن "الغرض من هذه المحادثات، هو إيجاد حل لجميع القضايا المترابطة بين البلدين (تركيا واليونان)".

وحول فتح منطقة "مرعش" الساحلية المغلقة، قال أقصوي إن القرار لم تتخذه تركيا وإنما حكومة جمهورية شمال قبرص التركية.

ووصف أقصوي أن ادعاء الثنائي اليوناني-الرومي بأن هذه الخطوة تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد الأمن الدولي للذين يسبحون في شاطئ المنطقة، "مضحك وبعيد عن الجدية".

وفتحت قبرص التركية الخميس، جزءاً من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي البلاد، بعد إغلاق دام 46 عاماً، والتي كانت أغلِقت بموجب اتفاقيات جرى عقدها مع الجانب الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

من جهة أخرى، أشار أقصوي إلى أن محاولة اليونان استخدام الاتحاد الأوروبي كأداة ضغط ضد تركيا بدلاً من حل القضايا المتعلقة بالبحرين المتوسط وإيجه عبر الحوار مع تركيا، يعد "جهداً لن يفضي إلى نتيجة".

وذكر أنه بات على الجانب اليوناني أن يفهم بأن لغة التهديد والابتزاز لن تجدي نفعاً، كما انتقد مواصلة اليونان ممارسة الأعمال والأنشطة التي تزيد التوتر رغم أنها تقول من جهة أخرى إنها مستعدة للحوار مع تركيا.

ولفت إلى أن المناورات التي أعلنت تركيا أنها ستجريها يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في بحر إيجه، وانتقدها الوزير اليوناني ديندياس، هي بمثابة رد على المناورات التي أعلنت اليونان أولاً أنها ستجريها يوم 29 من الشهر ذاته في انتهاك لاتفاقية أثينا المبرمة عام 1988.

وختم البيان بالتأكيد على أن تركيا ستواصل بحزم حماية حقوقها في إيجه والمتوسط، وكذلك حقوق القبارصة الأتراك.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل، فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us